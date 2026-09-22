Carlos Plá Valencia, 22 SEP 2026 - 04:30h.

El edificio será habitado en los próximos meses ya que cumple con las normativas de urbanismo vigentes antes de la dana y no se puede parar su construcción

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Los obreros ultiman la construcción de un edificio de viviendas con bajos y cuatro alturas levantado en el cauce del barranco de la Font de la Rambleta, en la localidad valenciana de Albal, justo en el límite de la vecina Catarroja, dos municipios duramente golpeados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. "Es un barranco pequeño, pero crea problemas porque la salida de aguas pluviales de los dos localidades confluyen ahí. En su día se infradimensionó y ahora tanto desde Albal como desde Catarroja, junto con la Epsar, estamos trabajando para desviar esas aguas residuales", explica Valero Eustaquio, concejal de Urbanismo de Albal.

Mientras llegan esas actuaciones, las obras no paran y el edificio será habitado en los próximos meses a pesar de las graves inundaciones que sufrió esa zona, ya que cumple con las normativas de urbanismo vigentes antes de la dana. "Ya en su día había una construcción y ese solar está consolidado en el plan general. Así que una vez tienen la licencia ya no se puede revocar. Todos los subterráneos que están ya construidos, como las plantas bajas en las que la gente está viviendo, no puedes cambiarlo", explica el concejal, que asegura que ya han cambiado la normativa. "Desde la dana nosotros fuimos de los primeros pueblos que suspendimos licencias hasta ver qué hacía tanto de la Generalitat como el resto de poblaciones. Ahora hemos cambiado la normativa, tanto la Generalitat como nosotros y es mucho más restrictivo construir en zona inundable", asegura el edil.

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Una nueva normativa que prohíbe construir sótanos o garajes subterráneos en zonas inundables. "Lo que intentamos es que en zonas inundables los sótanos se hagan en planta baja o en primer piso. Hemos conseguido de la Generalitat no contabilice como edificabilidad todo sótano que esté por encima del nivel del suelo para no limitar el número de viviendas que se pueden construir. También con todo el auge de los pisos turísticos y la conversión de plantas bajas en viviendas hemos puesto una serie de de requisitos previos como que tengan salida por detrás o que los dormitorios no puedan estar a menos de 1,20 metros del suelo", señala.

Todo vendido

A pesar de que el edificio no cumple con las nuevas restricciones, todas las viviendas se han vendido. La falta de suelo en gran parte de los municipios afectados por la dana no ha frenado la demanda. "Tal y como está el mercado hoy en día, lo que no podemos hacer nosotros es frenar la creación de nuevas viviendas porque en el término tenemos suelo disponible", afirma el concejal.

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El caso de este edificio no es único y es solo un ejemplo de cómo se construía en numerosos municipios valencianos con numerosos antecedentes de graves inundaciones antes de la trágica dana del 29 de octubre de 2024.