Charles es el tercer sistema nombrado esta temporada en el grupo suroeste europeo de meteorología

Alertan de la llegada de la borrasca Bruna a la Península: las zonas afectadas por las abundantes lluvias y por las fuertes rachas de viento

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que la nueva borrasca que entrará el miércoles se llama "Charles", la tercera en la temporada de 2026/2027 y que dejará un tiempo muy adverso. Entre el martes y el miércoles el centro de Charles pasará rápidamente de oeste a este por el entorno de Madeira, más lejos de Canarias respecto a lo que apuntaban las primeras previsiones.

Según la Agencia, Charles es un sistema de procedencia subtropical que provocará un temporal muy adverso de lluvias, vientos y mal estado de la mar el miércoles y, en menor medida, el jueves.

Lluvias localmente fuertes y vientos intensos

Charles es el tercer sistema nombrado esta temporada en el grupo suroeste europeo de meteorología. El Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera es el que ha puesto el nombre, al ser el primer país en notar sus efectos, según la Aemet.

La situación más adversa se concentraría en el centro-sur de Portugal, Ceuta, oeste de Andalucía y Extremadura, según 'eltiempo.com'. A lo largo del jueves Charles cruzaría la Península de suroeste a noreste, dejando lluvias localmente fuertes y vientos intensos

Charles entrará después del paso de Adam y de Bruna, que está dejando desde el sábado lluvias y vientos intensos en España.