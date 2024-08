La Guardia Civil incauta 35 kilos de pescado ilegal en un restaurante de Santa Pola: se enfrenta a una multa de 60.000 euros

La Guardia Civil subrayó que la responsable del restaurante no pudo acreditar la procedencia legal de los productos, que han sido calificados como no seguros para el consumo al no poderse verificar su estado de conservación. Como medida preventiva, los agentes inmovilizaron 35 ejemplares de langosta (30 kilogramos) y 7 de pulpo de roca (5 kilogramos).