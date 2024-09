Silvia, hija de uno de los fallecidos en la residencia de Alcoy durante la pandemia: "No lo vi, no me despedí y no sé si está en el ataúd"

"Esperamos conseguir que alguién nos explique lo que pasó en la residencia. Cómo trataron a nuestros familiares y qué pudo pasar. Fue muy traumático", explica Silvia Perís, que perdió a su padre José Luis de 79 años, durante la pandemia de Covid-19, mientras estaba ingresado en la residencia Domus Vi de Alcoi. "Yo a mi padre lo dejé el 8 de marzo de 2020 y y no lo vi, no me despedí y no sé si está en el ataúd en el que lo enterraron", lamenta entre sollozos.