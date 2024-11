Carlos Mazón asegura que de las cuestiones políticas por la DANA empezará a hablar el jueves en Les Corts

Carlos Mazón: "Creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores, sin ninguna duda, hay que hacerlo con toda humildad"

Mazón ha afirmado que se siente "respaldado" por la responsabilidad que tiene y "por supuesto por mi partido"

Carlos Mazón afirma que en la comparecencia el jueves dará "todo lujo de detalles"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes que están trabajando para "adecuar toda la estructura del Gobierno valenciano a las labores de reconstrucción de la DANA" y ha emplazado al jueves, día en el que comparecerá en Les Corts, para "empezar a hablar de política" y evitar "bulos e insinuaciones chocantes e incluso desagradables".

Mazón ha afirmado que se siente "respaldado" por la responsabilidad que tiene y "por supuesto por mi partido", pero considera que son "reflexiones políticas" sobre las que también se hablará a partir del jueves. "No estoy preocupado ni ocupado ni un solo minuto en cuál es la posición política personal, porque además estaría demostrando muy poca responsabilidad", ha defendido.

El jueves hablará de "cuestiones políticas" en su comparecencia ante el parlamento valenciano

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios, en una visita a las obras que ejecuta la Generalitat en la CV-33, al ser preguntado por si se plantea algún tipo de remodelación en el Consell o si él mismo va a dimitir. "Todo el Gobierno valenciano, todo, en pleno, está absolutamente concentrado en la recuperación, entero. Que estamos todos dando lo mejor de nosotros mismos para el fundamental, probablemente el exclusivo objetivo de estos días, que es la total recuperación", ha indicado.

Así, ha remitido al jueves para tratar de cuestiones políticas "porque lo que no queremos, además creo que no es lo adecuado y no es la atención que merece la gente, que el 100% de nuestro tiempo está en restaurar estos viales, en restaurar la normalidad y, por tanto, cuando llegue el jueves esa comparecencia, empezaremos a hablar de la parte política, que en mi opinión no es la prioridad de los ciudadanos en este momento".

Mazón ha insistido en que el jueves darán explicaciones "quizá de manera más sosegada, más tranquila" porque considera que los ciudadanos "también merecen explicaciones serias, sin desinformaciones que ha habido estos días, bien ordenado todo, bien explicado todo, evitando bulos, evitando también --como reflexión personal, ha dicho-- insinuaciones chocantes, podría decir incluso desagradables".

En todo caso, ha afirmado que él no está "en clave de defensa personal". "Quizá debería haber ocupado más tiempo a explicar estas cosas" o a hacer frente a "bulos o insinuaciones o especulaciones que en nada ayudan a la verdadera labor", ha manifestado.

Revisión de la actuación

Preguntado por si tiene la "conciencia tranquila" por la actuación de la Generalitat en cuanto al momento en el que se enviaron los avisos a la población, ha sostenido que cree que llegará un momento "más pronto que tarde" en el que "todas las administraciones revisemos nuestra actuación".

"Y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores, sin ninguna duda, hay que hacerlo con toda humildad", ha manifestado y ha sostenido que en estos días han repasado lo sucedido el día de la DANA "con todos los avisos que sí que se dieron por parte de la Generalitat Valenciana durante los días anteriores, durante aquel día también, múltiples avisos hasta aquella alerta final, en base a las últimas informaciones que, con respecto a la presa de Forata, trasladaba al Gobierno de España".

En esta línea, ha señalado que el centro de gestión de la crisis, el Cecopi, estaba "válidamente constituido"; ha recalcado que el presidente de la Generalitat "no es miembro" de este órgano y que los miembros que allí estaban y eran plenamente operativos y recibían las informaciones "no necesitan una presencia política" para tomar las decisiones.

"Yo lo que le digo es que todo el mundo va a tener que, y estamos obligados todos, a repasar los errores que se pudieron cometer. Yo creo que hay uno que entre todos está claro: quizá, no haber prestado más atención a la Rambla del Poyo; no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe de la Generalitat Valenciana, y haber estado tan pendientes de la presa de Forata, que afortunadamente no se rompió".

A su juicio, esto "forma parte de todas las conductas que hay que revisar. Y todo eso debe hacerse y tiene que hacerse con total humildad". En esta línea, ha expresado que "no es un problema de conciencia cuando todo el mundo hizo lo que podía en función de la información que recibía".

"Cuando estaba el Cecopi válidamente constituido, por todos los miembros que tenían que estar; cuando estaban decenas de preavisos realizados; cuando llega esa gran revolución hidrológica a media tarde y cuando se informa al Cecopi, en el que están todas las administraciones", ha expuesto. Así, ha manifestado que la "revolución" que "todo lo desmadra" es cuando llega lo que está ocurriendo con el barranco del Poyo.

Manifestación contra la Generalitat

"No es una cuestión tanto de conciencia o no. Lo que sí tengo es muchísimo dolor. De eso no le quepa ninguna duda, porque lo tenemos; estamos con los valencianos, son nuestra gente, son mi gente y ese es el sentido en el que yo le quiero responder", ha indicado y ha afirmado que entiende el "enfado" de los valencianos en la manifestación, un mensaje de comprensión que ya transmitió tras la visita de los Reyes a Paiporta y los altercados que se produjeron.

"Claro que entendemos el dolor, si alguien tiene la más mínima duda se equivoca", ha dicho, y ha indicado que están con el dolor de los valencianos si bien "por respeto a las personas que tienen ese dolor" ha rechazado hacer calificaciones de lo ocurrido en la manifestación del sábado en la que se pedía su dimisión ni referirse a "otras cosas que sí que pasaron y que todo el mundo pudo ver".

Mazón ha trasladado su apoyo a los 31 agentes de la Policía que resultaron heridos "y que tampoco se merecen eso desde mi punto de vista". "Conductas violentas, agresiones a la Policía, agresiones de otro tipo que se dieron también al patrimonio y conductas de otro tipo, yo no las voy a calificar ni voy a hacer valoraciones sobre ellas", ha sostenido.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.