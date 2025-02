Una imagen de la destrucción provocada por la DANA, que suscitó la atención de los propios vecinos y de numerosos curiosos que han acudido por centenares a inmortalizar con sus teléfonos la bautizada como la "Torre de Pisa de Hortunas". "Si hubieran puesto un peaje me hubiera forrado porque venía mucha gente a verla y a hacerle fotos", asegura Antonio, mientras trabaja en la rehabilitación de su vivienda. "Poco a poco la estoy reconstruyendo, pero todavía no he recibido ninguna indemnización y he pedido la ayuda de 6.000 euros".