Nuestro país celebra este sábado, 6 de diciembre, el 47 aniversario de la Constitución con pocos cambios y en medio de la crispación política. Tras la muerte de Franco, en España pasamos de la dictadura a la democracia en poco más de tres años.

Se vivió una auténtica transformación histórica, con legalización de partidos políticos, primeras elecciones democráticas y la firma de los Pactos de la Moncloa. Todo ello acabó con la aprobación de la carta magna, sentando las bases de la España moderna y libre que conocemos hoy en día.

Alfonso Guerra, el 'ebanista' de la Constitución

El 22 de mayo de 1978, alrededor de la mesa de un restaurante, se produjo el denominado 'pacto del mantel' entre dos delegaciones, de la Unión de Centro Democrático (UDC), con Fernando Abril Martorell, y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezada por Alfonso Guerra.

A tratar, 25 artículos entre los que se incluían el divorcio, la educación y la abolición de la pena de muerte. La Constitución se encontraba atascada y los ponentes no avanzaban. "Nos pusimos de acuerdo en ir a cenar para decir 'hagámoslo de acuerdo'", afirma Guerra. Fue la primera de muchas noches de negociación.

"A las cinco de la mañana, normalmente la gente estaba dormida sobre la mesa", recuerda Guerra. Todos excepto Abril Martorell y él, que peleaban cada artículo hasta que amanecía y salía el sol. "Ni los más listos ni los más sabios, éramos los que dormíamos menos", dice riendo.

Orgulloso del respaldo del Congreso y los ciudadanos

El PSOE se levantó de la mesa porque "se pretendía que cayera la educación sobre las entidades religiosas", pero al final hubo consenso. "Algunos creen que es traicionar los principios, yo creo que es una gesta extraordinaria", subraya el exvicepresidente del Gobierno de Felipe González.

Alfonso Guerra define la Constitución como un acta de paz: "La democracia es frágil, no se echa en falta más que cuando te la quitan". Y recuerda con orgullo el masivo apoyo que recibieron en el Congreso de los Diputados, con "sólo 6 votos en contra de 350, maravilloso", y por parte del pueblo, "casi el 90%".

Cuestionado sobre el momento político actual, el exdirigente socialista apunta que "hemos llegado a una situación en la que los dos grandes partidos (PSOE y PP) ignoran que suman el 73% de la Cámara, que no tienen necesidad de alimentar a los que están en los extremos".