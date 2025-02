Como estaba previsto, este lunes, tres meses y medio después de la DANA, los operarios han comenzado el complejo derribo de cinco bungalows de la calle Tribunal de las Aguas de Catarroja (Valencia) que resultaron afectados por las inundaciones y que se prolongarán durante dos semanas. Las grietas y daños estructurales sufridos no permitían otra alternativa.

Bajo la atenta mirada de los propietarios, una excavadora ha comenzado las labores extremando las precauciones para evitar que alguno de los adosados dañados se venga abajo y que pueda, a su vez, afectar a alguno de los otros 35 bungalows de esta urbanización. Preocupan especialmente dos de esos inmuebles, que en principio se han salvado, aunque no se descarta que también tengan que ser derruidos.

Al dolor de la pérdida de sus viviendas, se une al desembolso económico que ha tenido que realizar la comunidad de propietarios de 168.000 euros para el derribo. Un dinero que han tenido que adelantar porque por el momento no han recibido ninguna indemnización del Consorcio de Seguros. De esa cantidad, el Ayuntamiento de Catarroja se ha comprometido a abonar los 55.000 euros del coste del desescombro, aunque todavía no ha llegado el dinero.

Es el caso de Paula, que fue rescatada junto a sus dos hijas por un amigo bombero. Ella vive en uno de los adosados con un alquiler con opción a compra y no pierde la esperanza de poder volver a su casa .

Sin embargo, todavía no saben si podrán hacerlo. Los arquitectos les plantean tres escenarios dependiendo del resultado de las labores de derribo. La reconstrucción de las viviendas, la opción que desean los afectados, obligaría a levantar los adosados de abajo a arriba con una estructura reforzada. Las otras dos posibilidades no son nada halagüeñas y pasan por la imposibilidad de reconstruir los bungalows afectados, e incluso, que los 40 adosados de la urbanización tengan que ser derribados debido a los daños estructurales provocados por las inundaciones. "Están apareciendo grietas también en nuestras casas y no sabemos si con los derribos van a acabar afectándonos a todos", lamenta Sarai, cuyo adosado se ha salvado de momento.