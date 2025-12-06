Congelar el marisco es una opción muy buena de cara a Navidad ante el aumento de la demanda y los precios según se acercan las fechas

El precio del cerdo sufre la mayor caída de las últimas décadas debido a la peste porcina

La cesta de la compra navideña se ha encarecido un 5,1% respecto a hace un año y el precio medio ha alcanzado máximos históricos en siete productos típicos, entre ellos el cordero, el redondo de ternera, el jamón ibérico de cebo y las ostras, según el cálculo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Informa en el video Hildegard Romero.

Las lonjas están a pleno rendimiento y eso se nota en los mercados gallegos, donde los clientes ya están comparando precios. A medida que se acercan las fechas especiales, crece la demanda y los precios se duplican. Y este año ya parten de un techo considerable.

La OCU ha activado su observatorio de precios de Navidad, cuyo primer control de los tres previstos ha confirmado que los precios han vuelto a subir, aunque una décima menos que en 2024, cuando se incrementaron un 5,2%.

Una subida del 57% en la última década

En la última década, la cesta navideña acumula un repunte del 57%, según el estudio, que ha analizado 16 productos demandados en estas fechas en mercados municipales, supermercados e hipermercados de Albacete, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

Un mes antes de celebrarse la Navidad, las carnes han experimentado un encarecimiento histórico, ha destacado la organización, que ha recordado que se pueden sustituir los alimentos más caros por la carne de ave, siempre más barata.

Los siete alimentos que han alcanzado máximos históricos son: el jamón ibérico de cebo (67,52 euros por kilo), las ostras (30,84 euros/kilo), el cordero lechal (23,18 euros/kilo), el redondo de ternera (20,22 euros/kilo), el pavo (6,65 euros/kilo), la granada (3,18 euros/kilo) y la piña (2,19 euros/kilo).

Diez de los dieciséis productos analizados de la cesta han aumentado su precio, especialmente el redondo de ternera y las ostras (19%), seguidos de la lubina y el jamón ibérico de cebo (10%), el cordero lechal (8%), la granada (9%), la piña (8%), el pavo (7%), la merluza (6%) y las almejas (6%).

Alimentos que mantienen sus precios

Por el contrario, los langostinos, las angulas y los percebes han mantenido sus precios respecto a un año antes, mientras que se han registrado descensos en la pularda (-16%), el besugo (-3%) y la lombarda (-1%).

Ante las cenas navideñas más caras de los últimos años, la OCU ha recomendado planificar las compras con antelación, aprovechar las ofertas y considerar alternativas más asequibles, además de comprar marisco fresco para congelarlo para evitar posibles subidas posteriores.

También ha pedido al Gobierno que rebaje temporalmente el IVA del 4% al 0% en alimentos básicos (frutas, verduras, legumbres frescas, leche, huevos, aceite de oliva) y lo reduzca del 10% al 4% en la carne y el pescado.

Cómo congelar conservando la calidad

La OCU recuerda que una buena conservación es clave para no desperdiciar alimentos ni perder textura o sabor. Los expertos aconsejan congelar los productos tan pronto como se compren, dividirlos en porciones pequeñas y eliminar el aire de las bolsas. Lo ideal es usar envases al vacío o bolsas bien selladas, etiquetar con la fecha y mantener una temperatura de -18°C o inferior.

A la hora de descongelar, el proceso debe ser lento y seguro: siempre dentro del frigorífico, nunca a temperatura ambiente. En el caso del marisco vivo, conviene cocerlo cuanto antes para evitar que muera antes de congelarlo; una vez cocido, puede conservarse en la nevera cubierto con un paño húmedo.

Adelantarse a las compras navideñas no solo ayuda a ahorrar, sino que evita las prisas de última hora y garantiza que la mesa luzca igual de bien.