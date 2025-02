Con la llegada de la crisis inmobiliaria en 2008, las hermanas no pudieron hacer frente al pago de la hipoteca . "Mi hermana, al quedarse sin trabajo, volvió a casa de nuestros padres y me quedé yo sola al frente de toda la hipoteca. Además, debido a los intereses elevados, de la noche a la mañana pasé de pagar 600 euros al mes a una cuota mensual de 1.200 euros, algo que era imposible de pagar, ya que era toda mi nómina", relata la mujer, empleada de la limpieza.

Al dejar de abonar la hipoteca, en 2010 fueron subastadas la vivienda de las dos hermanas y la de sus padres , obligando a toda la familia a buscar un nuevo hogar donde vivir. "Pese a que yo había firmado la hipoteca, a mí nunca me llegó ninguna notificación. Todas llegaron a casa de mis padres y no fue hasta al cabo de un tiempo cuando uno de mis hermanos me aviso que estaban llegando allí. Dada la situación, entregamos las llaves en el juzgado".

En cuanto le fue posible, en 2022 la mujer adquirió una nueva propiedad y solicitó una nueva hipoteca. "Mi hija y yo vivíamos de alquiler y el propietario del piso me comunicó su intención de venderlo. Valoré la situación y como el precio era asequible decidí comprarlo. Hice las consultas pertinentes y en ningún lado aparecía que estaba en listados de ficheros de morosidad. Fue al poco tiempo de firmar la nueva hipoteca cuando me dijeron que aún debía dinero del piso anterior, cuando yo pensaba que todo había quedado liquidado con las dos viviendas entregadas", explica.

Fue gracias a su hija y a su yerno cuando la situación empezó a cambiar. "Ellos siempre han estado involucrados en plataformas antidesahucios y un día me hablaron de la Ley de la Segunda Oportunidad, pero en un principio no creía en ella. Además, con 60 años, y debido a lo que estaba pasando, cuando me hablan de leyes me quedaba bloqueada", comenta la mujer. Fue entonces cuando contactaron con su abogada, después de que le denegaran un letrado de oficio, y se inició el procedimiento. "Fue un periodo de tiempo estresante. Durante el verano pasado empecé a recibir constantes llamadas de entidades bancarias, todos los días, a cualquier hora y desde infinidad de números de teléfono distintos. Incluso eran amenazantes", cuenta la mujer.