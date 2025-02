Chiva comienza la demolición de 30 viviendas afectadas por la DANA

En principio, será el ayuntamiento el que asuma los gastos de estos derribos. "Estamos haciendo un contrato con idea de no tener que repercutir el coste a los que han perdido encima la vivienda. Pero políticamente tampoco sabemos si eso lo vamos a poder hacer así porque no vamos a saltarnos la legalidad. Lo que sí que vamos a intentar de una forma u otra es que los vecinos no acaben asumiéndolo", ha afirmado Javier Tarín, concejal de Obras del consistorio.