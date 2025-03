Esta mujer pide justicia: "Hasta que no paguen los que no han hecho bien su trabajo no voy a descansar ni voy a tener paz"

Dolores tiene puestas muchas esperanzas en la labor de la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la DANA: "Es una campeona"

Carlos Mazón valora el ofrecimiento de la jueza de la DANA: "Ni la Generalitat ni yo nos hemos planteado declarar"

María Dolores abre las puertas de su casa vestida de riguroso negro. En la mesa del salón, junto a una vela, se encuentran las fotos de su marido, Eleuterio, y sus dos hijos, Jesús Andrés y Javier. Los tres perdieron la vida el pasado 29 de octubre. Ese día se encontraban los cuatro en su casa de campo en Chiva (Valencia). Dolores recuerda que llovió por la mañana y tras parar unas horas comenzó a llover de nuevo. "Sobre las 17 horas mi hijo pequeño salió a ver el río, que nunca lleva agua, y cuando volvió me dijo: "Mamá nos tenemos que ir de aquí que baja mucha agua".

Dicho y hecho, en cuestión de segundos cogieron a sus tres perros y salieron de la casa, pero ya era tarde. "El agua bajaba con mucha fuerza, como si fuera un tsunami", afirma.

Para ponerse a salvo, se subieron a las ventanas de la casa. Todos menos su hijo pequeño que había subido a uno de los perros. "Mi marido le dijo que bajara al perro y que se subiera él. Cuando lo hizo, el agua arrastró al perro y mi hijo al ver que se iba se fue a por él sin ver el peligro", relata Dolores. "Mi marido pegó un chillido desgarrador y mi otro hijo también se soltó para salvar la vida a su hermano", añade.

Tras ver cómo el agua se había llevado a sus hijos, Dolores y Eleuterio se aferraron a la ventana durante unos minutos hasta que su marido ya no pudo más. "Me dijo, yo ya no puedo más Loli, me voy. Y se fue", lamenta.

Desde ese momento, Dolores sabía que los había perdido a todos. "Lo tenía más que claro. Vi cómo se iban uno tras otro. Me quedé pensando: Señor por qué me has hecho esto a mí". Un pensamiento que no la abandonó durante las horas que permaneció aferrada a la ventana, hasta que el agua bajó y pudo ponerse a salvo.

Pide justicia

Desde el fatídico 29 de octubre, Dolores sobrevive. "Les han robado la vida a mis hijos, a mi marido y la mía. Estoy viva por fuera, pero por dentro estoy más muerta que viva", asegura.

Totalmente destrozada, saca fuerzas para reclamar justicia por su familia. "Hasta que no paguen los que no han hecho bien su trabajo no voy a descansar ni voy a tener paz en mi interior", afirma Dolores, que critica la actitud del gobierno valenciano. "No saben ponerse en nuestra parte, no tienen empatía porque no han perdido a su familia. Hay personas que mienten, no tienen ética y solo saben cogerse al sillón".

Dolores insiste en que "todos se echan las culpas unos a otros y que no hay culpables, pero sí que hay culpables, esto se podía haber evitado. Son 228 fallecidos".

Alaba la labor de la jueza

Hace unas semanas, Dolores prestó declaración ante la jueza de Catarroja que está instruyendo la gestión de la DANA. "Es una persona muy humana, muy atenta. Yo declaré como si fuera algo familiar. Tenía empatía conmigo y cuando terminé de declarar me dio dos abrazos", recuerda.

Ella, como el resto de los familiares de las víctimas, tienen puestas muchas esperanzas en la labor de la magistrada. "Es una campeona, que no la quiten del caso".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.