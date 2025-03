Los familiares valencianos señalan a algunos alcaldes que no avisaron en la preemergencia , como dicta el Plan de Inundaciones, y piden la declaración de Carlos Mazón por ‘dejación de funciones’ , al tiempo en que alegan que, según la ley, el presidente de la Generalitat Valenciana era entonces el mando único.

También una madre que perdió a su hija embarazada se ha pronunciado pidiendo justicia. Cuenta que “la golpeó un contenedor y no se pudo salvar”.

"Se dice que no dijimos que iban a caer 700 litros por metro cuadrado en Turís. No lo dijimos porque no lo sabíamos, ni nosotros ni nadie, que iba a caer tal cantidad de agua. Pero sí que dijimos que iba a caer mucha precipitación, que lo que podía pasar iba a ser muy adverso", ha enfatizado.