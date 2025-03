En otra historia de Instagram, la prima de Ángela ha publicado una emotiva carta a la joven: "Valencia está en Fallas. Sus calles huelen a pólvora, churros y chocolate calentito. Las bandas suenan en cada esquina y el color de los trajes me recuerda que pronto estará aquí la primavera. Todo lleva tu nombre. Cada olor. Cada sabor. Cada sonido. Aú así, me falta tu alboroto entre tanta multitud. Y me rompo. Porque deberías estar poniendo la ciudad patas arriba. El cielo llora. Últimamente no deja de llover. Estoy segura de que las nubes echan de menos tu sonrisa. Y el sol brilla menos sin ti. Pasa la vida, pequeña, lo sé. Pero confía. Confía en ti. Yo no he dejado de creer ni un solo día en que volveremos a encontrar la manera de vivir. Ahora solo puedo amarte. Cuidarte. Hablarte bonito y hacerte sentir que merece la pena seguir. Mereces tanto la pena... Tu esfuerzo, el mío y el de toda nuestra familia se verá recompensado. Volverás. Lo harás. Te espero, pequeña. Sigue nadando. Nunca voy a soltar tu mano".