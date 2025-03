"Yo he atendido, y muchos miembros del Consell de la Generalitat, han atendido y han estado directamente con víctimas, preocupándonos personalmente con ellos", ha señalado y, preguntado por los medios si con estos recibimientos ha "blanqueado" su imagen, como ha denunciado una asociación de víctimas, ha señalado que "no se trata de eso".

Sobre las reuniones con las víctimas, Mazón ha apuntado que ha visto a "varias" asociaciones y "tampoco se trata de entrar en un debate con ellos, porque de lo que se trata es de respetarlas". "Y conforme cada vez que he tenido constancia, en muchos formatos, de poder hablar directamente con las víctimas, lo hemos hecho. No solamente yo, sino muchos miembros del Consell", ha indicado.

En esta línea, ha afirmado que "claro" que habrá más reuniones con las víctimas, pero "salvo que ellos quieran, el criterio es no ponerlo en la agenda pública, no convocar a los medios de comunicación para no instrumentalizarlo, para no hacer de esto un acontecimiento mediático, salvo que ellos quieran dar cuenta. Si ellos quieren hablar, por supuesto".