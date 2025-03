El presidente de la Generalitat ha acusado a la formación nacionalista de dirigir un "linchamiento público" a las víctimas que resulta "repugnante" y "nauseabundo"

Baldoví ha calificado de "vomitivo" el discurso de Mazón, que le ha provocado "arcadas" y ha asegurado que el president "no tiene lo que hay que tener"

El Defensor del Pueblo valenciano estará "atento" a la respuesta "que es de esperar" de las autoridades públicas tras la DANA

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha garantizado que se seguirá reuniendo con víctimas de la DANA del pasado 29 de octubre, como lo ha hecho hasta ahora con "discreción y respeto, sin mirar a quién votan ni qué lengua hablan ni dónde viven", ha defendido, y como lo hizo anoche en el Palau de la Generalitat, según ha desvelado. Al mismo tiempo, ha acusado a Compromís de instrumentalizar el dolor de los afectados y de dirigir un "linchamiento público" hacia ellos, algo, a su juicio, que resulta "repugnante" y "nauseabundo".

De este modo lo ha manifestado este miércoles en Les Corts durante la sesión de control, donde ha calificado a Compromís de "vomitivo" y ha acusado a la formación de ser "la minoría catalanista en la Comunitat Valenciana que reparte" a las personas "carnés de buenos y malos, en función de la lengua en la que hablan" y a las víctimas de la DANA "según les guste o no lo que dicen después de reunirse conmigo". "Eso sí que es nauseabundo, que linchen a las víctimas que se han reunido conmigo", ha censurado.

Para el jefe del Consell, resulta "nauseabundo" también que desde la coalición "critiquen con tanta saña" a determinadas víctimas "porque no dicen lo que ustedes quieren que digan". "Esta es la radicalidad definitiva", ha afeado. De hecho, ha asegurado que "hasta" la dirigente de EUPV y exconsellera con el Botànic Rosa Pérez Garijo "ha tenido que salir a defender a las víctimas del linchamiento público por haberse reunido con el 'president'". "Es nauseabundo utilizar el dolor, a mí sí que me producen náuseas, señor Baldoví", ha reprochado al síndic de Compromís.

En esta línea, Carlos Mazón ha defendido que no hay "víctimas buenas ni víctimas malas", sino "personas que han sido víctimas", y ha advertido a la coalición y a su portavoz: "No van a decir qué víctimas lloran bien y qué víctimas lloran mal. No van a conseguir instrumentalizar su dolor y cabalgar a lomos del dolor de la gente, porque toda la dignidad moral que les asiste a ellas es la que le falta a usted". Además, ha advertido a Baldoví de que no necesita "su permiso" para seguir reuniéndose con las víctimas de la DANA, "ni ellas para reunirse conmigo". "No necesitan su permiso", ha dicho.

Dicho esto, ha afirmado que durante "este tiempo" se ha reunido con afectados por la DANA "varias veces, con discreción y respeto", con "todos los que han solicitado reunirse conmigo, sin mirar a quién votan, sin mirar qué lengua hablan, ni dónde viven". Y ha garantizado que lo va a "seguir haciendo", como lo hizo este martes en el Palau de la Generalitat.

Frente a ello, ha lamentado que a Compromís "solo le queda el odio y la inmoralidad, nada más". "Ni siquiera sirven para hacer oposición, no son capaces de que le haga caso ni siquiera al Partido Socialista para una moción de censura. Es nauseabundo lo que están haciendo con las víctimas de primera y las víctimas de segunda. Ganas de vomitar", ha agregado.

"¿De qué estás orgulloso?", le pregunta Baldoví

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha censurado el discurso "vomitivo" del 'president' de la Generalitat, que le ha producido "arcadas" y hasta "ganas de vomitar", y le ha reprochado que en los últimos días se haya mostrado "orgulloso de cumplir con su responsabilidad". "¿Orgulloso? ¿Tu responsabilidad era estar comiendo --el 29O-- en El Ventorro? ¿Era estar cinco horas desaparecido cuando se ahogaba la gente, no estar en el Centro de Emergencias y no enviar la alarma a tiempo? ¿De qué estás orgulloso?", le ha preguntado.

En esta línea, ha recogido el guante de las declaraciones de Mazón contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tiene "lo que hay que tener" para presentar unos presupuestos, y le ha cuestionado al jefe del Consell si él tiene "lo que tiene que tener para ser presidente".

"¿Si tienes lo que tienes que tener, por qué no has ido a ni una sola 'mascletà' al Ayuntamiento de València? ¿Por qué huyes como un cobarde cada vez que los periodistas quieren preguntarte? ¿Por qué no has ido a las plazas de Paiporta, Picanya, Massanassa, Utiel, Chiva o Algemesí y reunido con las víctimas? Con todas, no con tres o cuatro. ¿Si tienes lo que hay que tener por qué no vas al juzgado de Catarroja y declaras?", le ha retado.

Por todo ello, ha considerado que Mazón "no tiene lo que hay que tener" porque, entre otras cosas, no tiene "dignidad, vergüenza ni decencia". "Y por eso no tendrías que ser 'president' de la Generalitat, una institución centenaria que no merece que la ensucies y la ataques ni un día más", ha agregado. Por eso, ha añadido, cuando dimita, el mundo será "un poquito mejor".

Mazón "arrastrado" ante Vox

Paralelamente, el síndic de Compromís ha interpelado al jefe del Consell sobre por qué se ha "arrastrado" ante Vox y se haya mostrado "servil, hostil y arrodillado" con el "vergonzoso pacto del Ventorro" para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat de 2025. Para Baldoví, Mazón lo ha hecho "porque quiere seguir repartiendo contratos de emergencia a empresas que financiaron al PP, porque quiere cobrar 75.000 euros durante 15 años y para seguir aforado y no tener que hacer frente a la jueza de Catarroja".

Para la coalición, Vox le "permite continuar agonizando unos meses más" al frente de la Generalitat, "demostrando que no le importa mantener, y son palabras de Vox, a un incompetente como 'president' de la Generalitat". "Actúas como un 'ninot' de la extrema derecha, dices lo que te exige y, al final, te estás convirtiendo en una marioneta útil de --el líder de Vox-- (Santiago) Abascal. ¿Se puede caer más bajo?", ha preguntado a Mazón. "Quería conocer las nacionalidades --de los detenidos por robos en la DANA--, ¿se puede ser más miserable?", ha añadido.

