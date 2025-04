E l acusado de provocar dos incendios en la Dehesa de El Saler , zona integrada en el Parque Natural de la Albufera (Valencia), ha negado ser el autor de los fuegos . De hecho, sobre uno de ellos ha indicado que no se encontraba por la zona mientras que, sobre el otro, sí ha dicho que vio las llamas, se acercó y llamó al '112' . "No huía de allí", ha declarado. Y en el turno de última palabra, ha apostillado: "¿Qué interés voy a tener yo en provocar unos incendios en mi casa, en mi zona, donde se han criado mis hijos, donde tengo mis amistades?".

Por su parte, el Ayuntamiento de València, acusación popular, le reclama la misma pena y el pago de una responsabilidad civil de más de 120.000 euros, así como 10.000 euros de multa . Como alternativa le solicita tres años de prisión al declararse uno de ellos en zona no forestal. La defensa reclama para su cliente la libre absolución al no quedar acreditada su autoría.

Inicialmente se atribuía al acusado 14 incendios , pero finalmente se le ha llevado a juicio por dos de ellos puesto que, sobre el resto, el juez instructor no vio indicios sólidos para mantener la acusación contra el hombre. En el año 2000 fue juzgado por un incendio también en El Saler , a causa de un artefacto pirotécnico, pero se le absolvió al no quedar probada la intención de provocar el fuego. Cinco años más tarde también se le intentó atribuir otro fuego en la zona.

"Y luego en 2005 --ha agregado-- el Seprona intentó imputarme un macro incendio en El Saler sin ninguna prueba, porque no había sido yo, y la jueza lo archivó", ha señalado. "Cuando me detienen, lo primero que me sacan en Comandancia son los atestados de 2000 y 2005, cuando eso no existe, no me lo pueden sacar. Son antecedentes policiales cancelados", ha apostillado.