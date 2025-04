El Oceanogràfic de Valencia acoge dos rayas tiburón críticamente amenazadas

Esta especie, catalogada como críticamente amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), forma parte de un programa internacional de conservación ex situ impulsado por diversas instituciones zoológicas.

Inicialmente, los animales iban a alojarse en las instalaciones de Fred Fan Aquatics, una compañía taiwanesa especializada en el cuidado y transporte con esta especie. No obstante, los daños provocados por un tifón obligaron a reubicar temporalmente a los ejemplares en el National Museum of Marine Biology and Aquarium, situado en el extremo opuesto de la isla. Durante su estancia en Taiwán, uno de los animales murió por causas desconocidas.