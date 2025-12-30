Iván Sevilla 30 DIC 2025 - 12:49h.

El accidente de tráfico se produjo en la CA-9027 o Camino del Práctico, que pasa junto al río Guadalquivir

Los ocupantes del turismo salieron ilesos a una vía que "ha pasado a ser peligrosa", según algunos conductores

Compartir







CádizLlamativo accidente de tráfico el que sufrió un taxi con clientes después de caer a un canal de agua en una estrecha carretera recién reformada en término municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

El siniestro vial se produjo a las una de la madrugada del 29 de diciembre en el punto kilométrico 4,5 de la CA-9027, según han especificado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.

Una dotación se movilizó hasta el lugar, aunque los dos ocupantes del vehículo ya habían salido por sus propios medios y estaban a salvo. "Aparentemente sin daños", han asegurado desde el Cuerpo.

Taxi medio sumergido en el agua

Estuvieron esperando a que llegasen los sanitarios del 061 igualmente para atenderles, mientras realizaban "labores preventivas" en una vía que justo se encuentra pegada a canales del río Guadalquivir.

PUEDE INTERESARTE Muere un conductor de 26 años al salirse de la carretera y caer a un descampado en Santa Fe, Granada

De hecho, en uno de ellos quedó medio sumergido el taxi, detrás de unos matorrales, como se puede observar en la fotografía que hicieron los efectivos desplazados hasta allí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin que hayan trascendido las causas o circunstancias en las que sucedió el accidente, se da la casualidad que ese conocido como Camino del Práctico había sido remodelado hace unas semanas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así lo comunicó tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Trebujena, municipio que conecta con Sanlúcar a través de la mencionada carretera secundaria.

"Demanda histórica" resuelta en un trazado muy estrecho

Tras la finalización de las obras el 18 de diciembre, el Gobierno autonómico señalaba que había cumplido "con los vecinos y agricultores de la costa noroeste y con la demanda histórica" de arreglar esa vía.

Con autofinanciación y Fondos FEADER, la inversión fue de 5.848.542,18 euros para rehabilitar el pavimento por el que circulan los automóviles e instalar una barrera de seguridad en los laterales, entre otras actuaciones.

Junto al entorno de las marismas de Trebujena, la Carretera del Práctico estaba muy deteriorada por el uso y el paso del tiempo, por lo que sus habituales usuarios reclamaban acciones de mejora, sobre todo del asfalto.

Las obras se llevaron a cabo en una longitud de 21,485 kilómetros de un trazado que, desde su nacimiento, ha estado caracterizado por su reducida anchura. De tan solo 5 a 7,6 metros.

"Ha pasado a ser peligrosa", lamentan algunos conductores

A pesar de que el camino necesitaba arreglos, algunos conductores no han quedado nada contentos con el resultado que ofrece ahora. "Ha pasado de estar en mal estado a ser peligrosa", lamenta uno.

Enrique argumenta su afirmación en que "se han olvidado de proporcionarle un arcén, con lo que la sensación de estrechez se ha incrementado. Si sacas una rueda de la vía, no existe posibilidad de recuperar la trayectoria".

En consecuencia, "la probabilidad de vuelco es muy elevada y, en caso de avería, tendrás que quedarte en el carril, obstruyendo el tráfico, pues no es viable apartarse a un lugar seguro", explica este vecino de Sanlúcar.

Otros usuarios opinan igual, que "es un peligro", mientras que Carmen añade que "la han puesto muy subida de alquitrán". Más personas reconocen que "poco pasa" en el Camino del Práctico para el diseño que tiene.

"Van como si fuera el Circuito del Jarama"

La polémica y el debate están presentes en la zona, ya que algunos comentan que los vehículos circulan demasiado rápido. "Va la gente como si eso fuera el Circuito del Jarama", compara Antonio, por ejemplo.

Clara lo apoya al decir que "a la velocidad correcta no pasaría nada" y Alex insiste en que "lo que se debe hacer es ir con cuidado y no correr". Sin embargo, una residente en Sanlúcar admite que "pasa miedo" al atravesar esa carretera.

"Suelo cogerla casi a diario y sin ir a mayor velocidad", asegura la mujer acerca de un tramo de dos carriles separados por una línea discontinua, que está limitado a 50 kilómetros por hora, según se advierte en las señales instaladas.