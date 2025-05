"Cada vez van incorporando más signos de igualdad y, por primera vez, tendremos a una mujer alférez, que es uno de los principales cargos, y también podremos disfrutar de 'filaes' mixtas . No hay mejor manera de representar a la sociedad que incorporarla también realmente en las fiestas y tradiciones", ha destacado durante su asistencia a la entrada cristina.

También ha sido la primera vez en la fiesta alcoyana que una escuadra especial ha tenido componentes masculinos y femeninos , tras la modificación en la ordenanza festera para tener en cuenta únicamente el diseño del traje y no el género de quien las componga.

"Yo estoy donde el señor Mazón no puede estar, a pie de calle y en compañía de la gente", ha recalcado Morant, quien ha denunciado la "anomalía democrática" que supone que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "no pueda estar en la calle en compañía de su pueblo porque su pueblo lo rechaza y ya no lo soporta".