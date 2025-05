El president de la Generalitat ha insistido en que se van a aprobar los presupuestos de la reconstrucción tras la DANA

Una casa dañada por la DANA se derrumba en Paiporta después de que los vecinos denunciaran su estado

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha vuelto a insistir en que piensa seguir al frente del Consell porque "voy a continuar con mi compromiso que no es otro que estar pendiente de la reconstrucción durante las 24 horas del día, de estar pendiente de la Comunitat Valenciana, estar pendiente del compromiso que hemos asumido", ha señalado el president, que ha añadido que "las reflexiones sobre mi persona son la última prioridad. Esto no va de Carlos Mazón, de cálculos políticos, en eso están los demás, esto va de mi compromiso y mi figura personal no tiene ninguna importancia y menos para mí".

Unos declaraciones, que Mazón ha realizado a los medios en Alicante, donde ha participado en el foro de directivos Opendir de 2025, organizado por la asociación empresarial El Círculo-Directivos de Alicante, en el Auditorio de la Diputación (ADDA).

El president ha asegurado que se reunirá con las asociaciones de víctimas de la DANA "cuándo ellas quieran y cómo ellas quieran, como siempre hemos estado".

Presupuestos de la Comunidad Valenciana

Antes de entrar al foro, Mazón ha recordado que "hoy es un día muy importante, se va a aprobar el presupuesto de la reconstrucción y consolidar el cambio que comenzamos hace dos años".

El jefe del Consell ha enfatizado: "Abriremos la puerta definitiva a ese acelerón de la reconstrucción que, desde luego, desde la Generalitat Valenciana no hemos dejado de hacerlo durante estos siete meses y ahora con mayor motivo, con más velocidad y con mayor determinación lo vamos a hacer a partir del día de mañana".

"Son horas y son días y son meses muy decisivos, muy importantes, muy críticos los que estamos viviendo, pero la obligación de un gobierno es presentar presupuestos, es presentar los mejores presupuestos posibles y es lo que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a ejecutar", ha afirmado Mazón.

En este punto, ha afeado al Gobierno de España que no se hayan aprobado aún los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha lamentado: "Nos sigue relegando a la última posición, en concreto a la provincia de Alicante en inversiones, sigue sin actualizar la liquidez, los fondos, la financiación y las ayudas que necesitamos y que ya no surgen".

"Nosotros sí que creo que estamos cumpliendo con nuestra obligación", ha agregado Mazón, que ha vuelto a agradecer a Vox "que sí que ha estado a la altura de las circunstancias" mientras "otros dijeron que a lo mejor aprobarían presupuestos" y "en otro momento dijeron que se lo pensarían" y "cosas muy distintas".

Plan de reconstrucción

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resaltado que el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, "está ultimando" el plan de reconstrucción tras la DANA, que se presentará "a finales de junio". Además, ha avanzado nuevas ayudas e inversiones para los afectados por las riadas, que dará a conocer "en las próximas semanas".

En concreto, el jefe del Consell ha apuntado que el plan de reconstrucción contará con "decenas, por no decir cientos, de iniciativas trabajadas, preparadas y, lo más importante, presupuestadas".