29 MAY 2025

En las últimas semanas se han registrado 20 casos de varamientos de mantas raya en playas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía e Islas Baleares

La presencia de tiburones y rayas en el Mediterráneo es habitual, particularmente en estaciones cálidas como la primavera y el verano. Entre estas especies se encuentra la manta (Mobula mobular), una raya filtradora que habita principalmente en mar abierto y que se encuentra en peligro de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En los últimos años, varios grupos de seguimiento han documentado un incremento en los registros de mantas en las costas del Mediterráneo español, tanto peninsular como insular, según explican desde el Ocenogràfic de Valencia.

Sin embargo, el aumento no se limita a los avistamientos, también se ha detectado un incremento en el número de varamientos, con cerca de 20 casos registrados durante esta primavera en playas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía e Islas Baleares.

Solo en la Comunidad Valenciana se han registrado siete avistamientos de seis ejemplares en playas de Gandía, Oliva, Benicàssim, Peñíscola y Villajoyosa. "Dos de los ejemplares murieron y el resto fueron reintroducidos en el mar", señala José Luis Crespo, experto del Oceanogràfic de Valencia.

Ante esta situación, en esta última semana se ha creado un grupo de trabajo de especialistas de diferentes entidades del Mediterráneo español para intentar dar respuesta coordinada a este fenómeno. Actualmente, la opción más respaldada por los expertos es que los varamientos estarían asociados a múltiples factores simultáneamente, ya que los casos registrados hasta ahora no siguen un patrón claro. "Desconocemos el motivo, pero se están acercando mucho a la costa y se están quedando varadas. Desde los centros de recuperación estamos atendiendo y rescatando a estos animales y los que aparecen muertos, les hacemos necropsias para tratar de entender este hecho tan inusual", explica Crespo.

Por ello, este grupo ha establecido unas pautas comunes y se están realizando diversos análisis patológicos y medioambientales para identificar con exactitud los factores que podrían estar influyendo en los varamientos de mantas que están ocurriendo en los últimos días. "No se había vivido esta situación en el Mediterráneo ni en otros puntos del planeta", afirma Crespo.

Cómo actuar si vemos una manta raya

Los especialistas recomiendan dar aviso inmediato a las autoridades, llamando al 112, ante la presencia de mantas, lo que permitirá una temprana asistencia a los animales que se acercan a las playas. Además, aconsejan que es primordial no estresar más a los individuos varados, por lo que no se han de manipular ni tratar de reintroducir. También se recomienda mantener una distancia de seguridad sin perderla de vista. "De esta forma no nos ponemos en riesgo nosotros mismos y podríamos agravar la situación del animal", explica el experto.

Los registros indican que la presencia de mantas en aguas españolas del Mediterráneo está aumentando, subrayando así la importancia de estas aguas para el ciclo de vida de esta especie. Esto es de especial interés, sobre todo teniendo en cuenta las potenciales amenazas presentes en la región y el actual estado de conservación de esta especie. Así pues, la colaboración entre entidades y el apoyo de la ciudadanía permitirán conocer mejor esta especie y desarrollar medidas de conservación eficaces.