El profesor, que cuidadaba una de las aulas, hizo una foto del examen y la envió a un grupo de Telegram a los 21 minutos de comenzar la prueba

La DANA de Valencia o el "clasismo" de la universidad privada, entre los temas del primer examen de la PAU

AlicanteLos alumnos llevaban 20 minutos de la prueba de Historia de España de la PAU 2025 en la Comunidad Valenciana, cuando un profesor de un instituto de secundaria de Orihuela (Alicante), que vigilaba un aula, hizo una foto del examen y la compartió en un grupo de Telegram de su centro educativo. A partir de ese momento, la fotografía comenzó a circular por redes sociales y grupos de mensajería.

La difusión del examen antes de que finalizara la prueba provoco inmediatamente la movilización de padres de alumnos que denunciaban ante varios medios de comunicación una supuesta filtración de la prueba. Una noticia que corrió rápidamente entre las universidades de la Comunidad Valenciana y llegó a los estudiantes una vez finalizaron el examen desatando el rumor de que la prueba iba a ser suspendida.

Nada más conocerse lo sucedido, la Universidad Miguel Hernández inició una investigación que permitió identificar al profesor que envió la fotografía y la hora, las 12:11.

Mientras, desde la comisión gestora de la PAU explicaron en un comunicado que como norma se da un margen de 45 minutos para que un estudiante pueda entrar al aula correspondiente a hacer dicho examen, aunque llegue un poco tarde. Este margen es el mismo que se tiene también para que se puedan hacer públicas las preguntas de dicho ejercicio. Es también pasados 45 minutos del comienzo de cada examen cuando se les dan originales de los exámenes al profesorado acompañante de los estudiantes de cada centro educativo. Por ello, como el examen de Historia de España había comenzado a las 11:45 horas, el momento en que el examen podía ser público era a las 12:30 horas.

El examen es válido y no se va a repetir

La comisión mantuvo en la tarde del miércoles una reunión de urgencia tras lo que se considera una "grave irresponsabilidad e incorrecto proceder" de este profesor y en la que se acordó su anulación como vocal-corrector. Desde la comisión lamentan "la inquietud generada en el estudiantado y el profesorado".

No obstante, afirman que esta difusión "no produjo ningún problema en el desarrollo del examen de Historia de España, pues todo el alumnado estaba en esos momentos realizando la prueba en las aulas". De esta forma, insisten, el examen realizado es "totalmente válido y no se tiene que repetir".

El vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), José Juan López Espín ha explicado que la actitud del profesor "es una falta de respeto, no una filtración, si esto se hubiera ocurrido se habría tenido que suspender el examen en toda la Comunidad Valenciana, pero noes el caso".