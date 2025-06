Los vecinos piden al Ayuntamiento de Valencia que se haga cargo de las reparaciones y poder cerrar una herida

El tiempo parece que se ha detenido al acceder al garaje situado en el número 4 de la calle Mariano Brull de la pedanía valenciana de la Torre, donde la noche del 29 de octubre murieron siete personas ahogadas cuando trataban de sacar sus vehículos. "Te da un escalofrío cada vez que entras, está todo destrozado. Sientes mucho dolor e impotencia. Más de siete meses después tenemos el garaje así", lamenta María.

Sus hijos se salvaron de una muerte segura por minutos. "Estaban dentro y salieron en el último momento. Mi hija le dijo a mi hijo que se fueran. Los que se quedaron ya no pudieron salir", explica.

Una huida in extremis que María no supo hasta el día después. "Mi hija me mandó unos vídeos de cómo se estaba inundando el garaje, pero luego se cortaron las comunicaciones y ya no pude hablar con ellos. Me pasé la noche sin dormir, hasta que finalmente pude hablar con ellos y saber que estaban bien".

Un recorrido por las dos plantas de este garaje muestra la magnitud de la tragedia que se vivió en su interior. Los ascensores bloqueados, los trasteros arrasados y charcos de agua, porque el aparcamiento vuelve a inundarse cada vez que llueve. En una de los paredes se puede leer un mensaje pidiendo la dimisión de Mazón y en otra: "20:11. Ni oblit ni perdó" (Ni olvido ni perdón), en referencia a la hora en la que se envió el mensaje de alerta a la población.

Junto a ese mensaje, Cristina recuerda emocionada esa trágica noche. "Fue un desastre. Dentro hay ruina y nada más. Es nuestro día a día y cuando hablas de ello te remueve por dentro. Hemos estado y seguimos abandonados", asegura.

Piden al Ayuntamiento de Valencia que se haga cargo de las reparaciones para poder recuperar sus plazas de aparcamiento y, por encima de todo, para cerrar una herida que sigue abierta.