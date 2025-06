En una peculiar performance, una joven disfrazada de perro simula defecar en el paseo martímo del municipio ante la sorpresa de los viandantes

Una joven disfrazada de dálmata simula defecar en pleno paseo marítimo de Benicàssim ante la mirada atónita de los viandantes. El supuesto perro huele las heces, al igual que otros vecinos. Finalmente, una mujer cargada de compras y un hombre recogen los excrementos con una gran bolsa de basura.

Esta peculiar performance forma parte de la campaña de concienciación puesta en marcha por el Ayuntamiento de Benicàssim para que los dueños de los animales recojan los excrementos de las calles. "¡No dejes las cacas de tus mascotas y limpia sus orines por el bien de todos! ¡Por un Benicàssim más limpio donde vivir!", reza la campaña.

Una iniciativa que ha desatado la polémica entre los vecinos, muchos de ellos han criticado la idea en las redes sociales del consistorio. "No se quién es el responsable de esto!!! Pero, ¿de verdad hay que gastar dinero e nuestros impuestos en esta campañas? Me parece indignante y vergonzoso y les aseguro que mas bajo no se puede caer", lamenta una vecina.

La inversión de dinero público en esta campaña es sin duda lo que más ha indignado a los ciudadanos. "No es magia, son tus impuestos", se puede leer en un comentario.

El vídeo, de a penas un minuto, se ha viralizado rápidamente, y junto a las críticas, están aquellos que se la han tomado con humor. "No puedo parar de reírme, por el amor de dios" o "Poco les han pagado para esa maravilla", se puede leer en otros comentarios.

También se han recogido, algunas alabanzas, aunque menos. "¡Guapísima idea! Ahora que le hagan para las colillas de los cigarros", pide un vecino.