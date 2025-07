El trabajador, que se encontraba realizando tareas en altura, tropezó con el borde de la azotea y cayó de espaldas al vacío

La rápida intervención de la Policía Nacional evitó una tragedia en un edificio del barrio de Quatre Carreres

Por desgracia, los accidentes laborales son más comunes de lo que parece. En Valencia, un trabajador de una empresa de construcción fue rescatado este lunes por agentes de la Policía Nacional tras quedar colgando de una altura superior a los 20 metros, sujeto únicamente por la línea de vida de su arnés, mientras realizaba labores de mantenimiento en un edificio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana del 30 de junio, en el barrio de Quatre Carreres, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) del distrito de Marítim escucharon gritos de auxilio mientras realizaban funciones de seguridad ciudadana. Al observar a varios ciudadanos señalando hacia un edificio, se percataron de que un hombre se encontraba suspendido en la fachada, tras haber caído unos seis metros desde la azotea.

Una caída detenida por el arnés

El trabajador, que se encontraba realizando tareas en altura, tropezó con el borde de la azotea y cayó de espaldas al vacío, quedando colgado del cable de seguridad. Según explicó más tarde, el susto fue tan grande que temía que la línea de vida se rompiera, por lo que comenzó a pedir ayuda desesperadamente.

Otro operario que se encontraba en la azotea intentó socorrerlo sin éxito, por lo que los agentes, tras valorar la gravedad de la situación, avisaron de inmediato a los bomberos y subieron rápidamente hasta la azotea del edificio.

Rescate con una cuerda y cadena humana

Una vez en el tejado, los agentes comprobaron que la línea de vida estaba completamente tensa, lo que impedía subir al trabajador directamente por ese medio. Solicitaron entonces una cuerda adicional al personal del edificio para crear una vía segura de rescate.

Con rapidez y coordinación, los policías formaron una cadena humana desde la azotea y lanzaron la cuerda al operario. Una vez este consiguió sujetarse, los agentes tiraron al unísono y lograron izarlo hasta la azotea, donde lo pusieron a salvo.

Sin lesiones pero con gran susto

Tras el rescate, el trabajador se encontraba muy nervioso y asustado, pero no presentaba lesiones y no fue necesario que recibiera atención médica. Permaneció colgado aproximadamente diez minutos, en un incidente que pudo haber terminado en tragedia de no ser por la rápida y eficaz actuación policial.

La Jefatura Superior de Policía ha destacado la importancia de la coordinación entre servicios de emergencia y la rapidez de respuesta de los agentes, cuyo valor permitió evitar una desgracia