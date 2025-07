Vandalizan con mensajes de odio la sede de Compromís en Picanya

Sandra Pons 11 JUL 2025 - 12:30h.

Los atacantes han pintado en la puerta los mensajes 'Traidores a la patria' y 'Picanya fascista y anticatalanista'

El partido ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Local e interpondrá una denuncia por delito de odio

ValenciaCompromís per Picanya denunciará ante la Guardia Civil la vandalización en la puerta de su sede en Valencia. La puerta ha aparecido pintada con mensajes de odio y de carácter fascista.

Los atacantes han pintado en la puerta los mensajes 'Traidores a la patria' y 'Picanya fascista y anticatalanista'.

Picanya es una de las localidades afectadas por la DANA. "Ningún fascista hará callar a nuestro pueblo. La extrema derecha no tiene cabida en Picanya. ¡Os plantaremos cara!", manifiesta Guillem Gil, concejal de Compromís en Picanya, a través de redes sociales.

El partido ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Local e interpondrá una denuncia por delito de odio. También trasladará lo sucedido al Ayuntamiento y confía en "una condena clara y rotunda ante unos hechos que atentan contra los valores democráticos".

"Los fascistas no nos van a callar. Quieren imponer el miedo, pero no lo conseguirán. En Picanya nos encontrarán de frente, porque sabemos qué pueblo somos y qué sociedad queremos construir. Somos de Picanya, vivimos aquí y no vamos a permitir que en nuestro propio pueblo se nos persiga por defender el modelo de pueblo en el que creemos. Un pueblo vivo, abierto y comprometido con la lengua, la justicia social y el medio ambiente", ha señalado el edil.

Compromís asegura que este ataque se debe a su mayor "presencia" en Picanya: "Cada vez representamos a más vecinos y llegamos a más gente. Y eso les molesta. Pero no tenemos miedo, sabemos que tenemos mucha gente detrás".

Más pintadas

Según Compromís per Picanya, este acto vandálico "no es un hecho aislado": "En los últimos meses, tras los efectos de la dana, se ha detectado un auge del discurso de odio, los bulos, el negacionismo climático y la intolerancia de la extrema derecha en la comarca. Hace unos días les tocó a los compañeros del PSPV de Aldaia y Valencia".

Proclaman: "Esto no es solo un ataque a una formación política: es un ataque a todo lo que representa una sociedad libre, plural y democrática. Hoy más que nunca, hay que alzar la voz y defender el pueblo que somos y el que queremos ser".

Reacción de Baldoví

El síndic de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, también ha lamentado el ataque. "A los que intenten amedrentarnos, una cosita les digo: con Compromís habéis pinchado en hueso. Un abrazo gigante a los compañeros y compañeras. ¡Nunca nos harán bajar la cabeza!", manifiesta.

"Cuando la derecha y la extrema derecha se instalan en los discursos de odio, los radicales responden. Mucha fuerza a nuestro colectivo de Picanya", expresaba Compromís en redes sociales.