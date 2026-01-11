Redacción Cataluña Agencia EFE 11 ENE 2026 - 11:32h.

Continúan en Cataluña las protestas del campo contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Desde el movimiento Revolta Pagesa aseguran que no tienen fecha para desconvocar las manifestaciones

GironaEn esta jornada dominical se mantienen los cortes de cuatro carreteras como la AP-7 y la N-II en Girona por parte de unos agricultores catalanes que rechazan el acuerdo entre la UE y Mercosur de libre comercio.

También hubo protestas del campo español este 10 de enero en otros puntos del país como la A-52 en Ourense, Santander, Vitoria o Guadalajara. En contra de un pacto que pretende abaratar precios de productos.

Concretamente en Cataluña, los campesinos (incluidos los ganaderos) están convocados por el movimiento Revolta Pagesa. Siguen interrumpiendo el tráfico rodado con tractores y neumáticos.

En el caso de la autopista AP-7, está cortada en ambos sentidos el tramo que va de Borrassà a Vilademuls, por lo que hay desvíos señalizados. Por su parte, por la N-II no se puede circular entre Bàscara y Pontós.

Además de en la provincia gerundense, en su cuarto día de movilizaciones permanecen instalados en la C-16 a la altura de Berga (Barcelona) y en la A-27, que da el acceso al Puerto de Tarragona.

Asimismo, los agricultores mantienen con sus vehículos pesados bloqueado el paso fronterizo con Francia en el Coll d’Ares, en la C-38, con la restricción del paso a los camiones.

Sin fecha para desconvocar las protestas

A pesar de los intentos de mediación del departamento de Agricultura de la Generalitat, que ha ofrecido al colectivo manifestante una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ellos insisten en poder hablar directamente con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Fuentes de Revolta Pagesa, que en septiembre de 2024 se constituyó como Gremi de la Pagesia Catalana, aseguran a EFE que por el momento no hay fecha para desconvocar las protestas.

Añaden que el hecho de que el movimiento no forme parte de las mesas agrarias españolas es uno de los argumentos que se trasladan desde el ministerio para justificar que se canalice el diálogo a través de la Generalitat.

Este 11 de enero marchan lentamente con sus tractores por la ciudad de Tarragona, con inicio a las 12 horas en la Plaza Imperial Tarraco y punto final de la movilización ante el puerto.