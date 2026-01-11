Iván Sevilla 11 ENE 2026 - 10:45h.

La organización actuaba en Collado Villalba, Madrid, donde se detectó un repunte de agresiones violentas

Las bandas tenían planificadas acciones de venganza contra rivales y ya se produjo un apuñalamiento

MadridPrimera acción policial contra las bandas latinas en Madrid este 2026. Se ha desmantelado un grupo formado por integrantes de los Trinitarios, los Blood y los Forty-two. En total hay seis menores detenidos.

Así lo ha comunicado este 11 de enero la Guardia Civil. La operación se suma a la última de diciembre con tres arrestados y a la que acabó con una célula de los Dominican Don't Play en verano de 2025 también.

Según ha detallado el Instituto Armado sobre la organización criminal recién desarticulada, formaba un bloque único que actuaba en el municipio de Collado Villalba (Madrid).

Mantenía un perfil bajo, pero se reactivó después de la salida de uno de los menores de un centro de internamiento. Durante los últimos meses del pasado año, los agentes habían detectado un repunte de agresiones violentas.

En concreto, en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, detrás de ese tipo de delitos en aumento estaban estos grupos juveniles. Pudieron identificar a los participantes en los ataques.

Acciones de venganza planificadas e incautación de machetes

La Guardia Civil ha conseguido ponerle fin al enfrentamiento entre las bandas de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios. Ya se llegó a producir un apuñalamiento en una ocasión.

Tal y como han precisado, tenían acciones de venganza planificadas. Contaban con varias armas blancas como machetes y navajas de larga hoja que han sido incautados en el operativo.

También los agentes hallaron prendas y elementos con simbología de los Trinitarios, los Blood y los Forty-two. Además de los seis arrestados, hay 11 investigados por su presunta implicación en hechos delictivos.

Es decir, lesiones, amenazas y robos con violencia, aparte de pertenencia a organización criminal. Tras pasar a disposición judicial, la Fiscalía de Menores decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.