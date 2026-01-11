El mítico cine Martí será derribado antes de verano para dar paso a un edificio residencial

Sandra Pons 11 ENE 2026 - 11:00h.

Será derribado para dar paso a un edificio de seis plantas con bajos comerciales y un total de 23 viviendas

El cine Martí se inauguró el 16 de diciembre de 1964, con un aforo de 2.000 personas y su primer estreno fue Beckett

ValenciaEl cine Martí de Valencia terminó su emisión de películas en enero del 2005. Desde entonces, se erigió como un edificio fantasma lleno de recuerdos, de escenas célebres del cine clásico, de encuentros ante la gran pantalla, un símbolo del arte cinematográfico en Valencia.

Originalmente fue el Gran Garaje Martí, después el Cine Martí y, en su última etapa, el ABC Martí. Todo ello a lo largo de más de un siglo.

Unos recuerdos que desaparecerán con el derribo del edificio antes de este verano. Será derribado para dar paso a un edificio residencial de seis plantas con bajos comerciales y un total de 23 viviendas.

El inmueble se encuentra en la confluencia de la avenida Reino de Valencia y la calle Burriana, entre los barrios de Ruzafa y el Ensanche.

Licencias concedidas

La familia Pechuán son propietarios del edificio, una familia históricamente vinculada a las salas de cine en Valencia. Ya disponen de la licencia de derribo y la licencia de obras. Actualmente, están gestionando permisos adicionales, como una autorización para la retirada de la cubierta de uralita y un certificado de grietas de los edificios colindantes.

Valencia, ciudad de cines

Valencia fue cuna de más de una veintena de salas repartidas por toda la ciudad. Capitol, Rex, Coliseum, Goya, Artis, Suizo, Price, Aliatar, Tyris, Oeste, Avenida, Princesa, Astoria, Gran Vía, Eslava, Alameda, Triunfo o Savoy fueron algunos.

Emilio Pechuán era propietario del cine Serrano en 1968. Este cine encabezaba la taquilla valenciana, recaudaba 18 millones de pesetas, es decir, unos 110.000 euros. La mayoría de estos cines ya han desaparecido o se han transformado. Solo resisten algunas multisalas, que sobreviven con dificultad.

Más de un siglo de historia

El cine Martí se inauguró el 16 de diciembre de 1964, con un aforo de 2.000 personas. Su primera película emitida fue el estreno de Beckett, de Peter Glenville. A partir de ahí, se emitieron títulos tan célebres como Moll Flanders, Harper, investigador privado de Jack Smight, Infierno en el Pacífico o Boccaccio 70.

De una gran sala pasó a convertirse en multisalas, cuatro en concreto. Los cines Martí también acogieron en sus instalaciones conciertos. Allí actuaron artistas como Sara Montiel. En 1980 acogió la primera edición de la Mostra de Valencia.

Fue entonces cuando los hermanos Martí traspasaron el negocio a la empresa de Emilio Pechuán. Tras una reforma, el cine reabrió en 1991 como Abc Martí.

El cine se queda en silencio

El 15 de enero de 2005 el cine Martí apagó sus pantallas definitivamente. Durante dos décadas el edificio permaneció cerrado y en silencio. La previsión es que antes de verano se derribe para dar paso a un edificio residencial.