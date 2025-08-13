Iván Sevilla 13 AGO 2025 - 12:42h.

Desarticulada una banda que robaba con violencia e intimidación en supermercados de Málaga

Con pasamontañas y armados, los individuos entraban en los establecimientos cerca de la hora de cierre

Compartir







MálagaDe los atracadores disfrazados de mujer a tres que usaban machetes y fusiles simulados para llevarse el dinero de algunos supermercados en Coín (Málaga). La Guardia Civil detuvo in fraganti a estos últimos.

Según ha comunicado el Instituto Armado, han desarticulado la banda que actuaba en la provincia malagueña con violencia e intimidación hacia quien se encontraba en esos establecimientos comerciales.

PUEDE INTERESARTE Tres detenidos por un robo de dos cadenas de oro valoradas en 14.000 euros en el barrio de Sant Martí de Barcelona

Las cámaras de vigilancia de algunos de ellos grabaron los atracos que cometieron. Siempre accedían al interior dos individuos cubiertos con pasamontañas y armados para ir directos a los cajeros.

Solían entrar a pocos minutos del cierre para poder llevarse el mayor botín posible: todo el efectivo recaudado durante el día en las cajas registradoras. No les importaba si todavía quedaba algún cliente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De hecho, en uno de sus golpes estaban presentes un hombre y un niño de muy corta edad. Rápidamente exigían a los empleados que les entregasen el dinero, aunque tuviesen incluso que llevarse la propia caja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El tercero esperaba fuera en coche con matrícula falsa

Una vez que lograban su objetivo, se iban corriendo y fuera les esperaba el tercer miembro del grupo para huir de inmediato. La Benemérita destaca que usaban un coche con matrículas falsas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Después de varias semanas investigando en la llamada 'Operación Guamparas', iniciada en junio, los agentes descubrieron que los sospechosos estudiaban y vigilaban bien los comercios antes de asaltarlos.

Sabiendo así cómo y cuándo actuaban, montaron un dispositivo preventivo para sorprenderlos en un supermercado de Coín. Nada más atravesar la puerta, varios efectivos entraron detrás para arrestarlos.

No opusieron resistencia y se tiraron directamente al suelo antes de ser esposados. Están acusados de presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y dos hurtos.

De entre 22 y 51 años, los tres varones pasaron a disposición judicial e incluso ya están en prisión provisional por orden del juzgado que se ocupa del caso. En el registro a una vivienda en Cártama, hallaron las armas que utilizaban.