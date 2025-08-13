Detienen in fraganti en Coín, Málaga, a tres atracadores de supermercados: usaban machetes y fusiles simulados
Con pasamontañas y armados, los individuos entraban en los establecimientos cerca de la hora de cierre
MálagaDe los atracadores disfrazados de mujer a tres que usaban machetes y fusiles simulados para llevarse el dinero de algunos supermercados en Coín (Málaga). La Guardia Civil detuvo in fraganti a estos últimos.
Según ha comunicado el Instituto Armado, han desarticulado la banda que actuaba en la provincia malagueña con violencia e intimidación hacia quien se encontraba en esos establecimientos comerciales.
Las cámaras de vigilancia de algunos de ellos grabaron los atracos que cometieron. Siempre accedían al interior dos individuos cubiertos con pasamontañas y armados para ir directos a los cajeros.
Solían entrar a pocos minutos del cierre para poder llevarse el mayor botín posible: todo el efectivo recaudado durante el día en las cajas registradoras. No les importaba si todavía quedaba algún cliente.
De hecho, en uno de sus golpes estaban presentes un hombre y un niño de muy corta edad. Rápidamente exigían a los empleados que les entregasen el dinero, aunque tuviesen incluso que llevarse la propia caja.
El tercero esperaba fuera en coche con matrícula falsa
Una vez que lograban su objetivo, se iban corriendo y fuera les esperaba el tercer miembro del grupo para huir de inmediato. La Benemérita destaca que usaban un coche con matrículas falsas.
Después de varias semanas investigando en la llamada 'Operación Guamparas', iniciada en junio, los agentes descubrieron que los sospechosos estudiaban y vigilaban bien los comercios antes de asaltarlos.
Sabiendo así cómo y cuándo actuaban, montaron un dispositivo preventivo para sorprenderlos en un supermercado de Coín. Nada más atravesar la puerta, varios efectivos entraron detrás para arrestarlos.
No opusieron resistencia y se tiraron directamente al suelo antes de ser esposados. Están acusados de presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y dos hurtos.
De entre 22 y 51 años, los tres varones pasaron a disposición judicial e incluso ya están en prisión provisional por orden del juzgado que se ocupa del caso. En el registro a una vivienda en Cártama, hallaron las armas que utilizaban.