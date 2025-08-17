Parece que la ciudad no podrá colgar el cartel de completo

El turismo nacional supone apenas un tercio de los visitantes que recibe la ciudad

ValenciaCuando se piensa en vacaciones, la imagen más recurrente es la de la arena fina, el mar y las sombrillas. Sin embargo, hay quienes prefieren el bullicio de las ciudades, el arte, la gastronomía y los monumentos antes que tumbarse al sol. En este sentido, Valencia suele ser un imán para el turismo urbano… pero este agosto la realidad es distinta.

Durante el primer fin de semana de agosto, la ciudad registró una ocupación hotelera entre el 60% y el 65%, La cifra representa casi 20 puntos menos que en el mismo periodo de 2024, cuando los hoteles estaban entre el 80% y el 85%.

En un año normal, los cambios en ocupaci�ón suelen oscilar apenas entre 3 y 5 puntos porcentuales. La caída actual, por tanto, preocupa seriamente al sector.

El papel de la DANA en la caída del turismo

Los expertos nos explican las causas: El sector turístico apunta directamente a la DANA del 29 de octubre, que ha provocado una bajada del 7% en el turismo urbano. “Se están poniendo en marcha campañas para tratar de mejorar las reservas”, explica Víctor Pérez, presidente de FOTUR.

Otro factor clave es el descenso del turismo nacional, que ahora apenas representa un tercio de las visitas. La balanza, no obstante, se compensa parcialmente gracias a los turistas internacionales, que siguen apostando por la ciudad.

Un verano sin el cartel de “completo”

Pese a que Valencia sigue siendo un destino atractivo, todo apunta a que no colgará el cartel de completo en sus hoteles este verano. El sector, que venía de un 2024 de récord, trabaja contrarreloj para revertir la tendencia y recuperar cifras más cercanas a las de años anteriores.

