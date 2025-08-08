Muchos municipios en España triplican su población en verano, lo que hace que la falta de recursos se convierta en un gran problema

Las montañas como destino turístico: La cara b de esta masificación que pone en peligro los ecosistemas y la vida de los inexpertos

Compartir







Las playas son nuestros refugios siempre en verano. El caso es que hay localidades como Punta Umbría, donde la población se multiplica por 10 y eso tiene una parte buena y otra no tan buena. Allí se encuentra Marta Manchón.

"Pues la parte buena la conocemos todos, mucho ambiente, muchos planes de verano, cómo es venir a comer a chiringuitos, donde reinan las largas colas de espera para conseguir una mesa. Y es que como comentabas, la población aquí en Punta Umbría se multiplica de invierno a verano".

PUEDE INTERESARTE Barcelona amplía la prohibición de las rutas de borrachera: veto en toda la ciudad durante las 24 horas

"En invierno son 16.000 habitantes y en verano pasarán 150.000, algo que dificulta dar un servicio completo a tanta gente con los mismos recursos que hay durante el año, sobre todo en servicios básicos cómo salud, transporte o vivienda".

El verano tiene dos caras en los municipios con mucho turismo, con una población en aumento, los ayuntamientos torean cómo pueden los daños colaterales que deja el motor económico: "Tenemos un solo centro de salud, que está dimensionado para una población de derechos de 16. 200 habitantes", explica José Carlos Hernández, alcalde de Punta Umbría en Huelva.

Los problemas del aumento del turismo

Que la población aumente tanto del invierno al verano tiene sus problemas, como por ejemplo la falta de suministros. En plena naturaleza está Serra, un municipio de Valencia que multiplica por tres su población: "En verano, pues tenemos que reforzar tanto en la limpieza como los servicios básicos. La población se está quejando sobre todo por el centro médico", explica Borja Martínez, teniente alcalde de Serra.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esto suele suceder en muchos pequeños pueblos que no llegan a los 300 habitantes y que en verano su población se intensifica tanto que las propias instalaciones no pueden abarcar o suministrar a tantas personas. Son segundas viviendas de residencia que mucha gente utiliza para desconectar pasando sus vacaciones en este tipo de lugares.