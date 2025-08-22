Los discursos de odio se viralizan en redes: el último, el de un trabajador del baño adaptado en Tabarca

El Ayuntamiento de Alicante ha abierto un expediente informativo al empleado tras la polémica.

Compartir







AlicanteLos discursos de odio se están poniendo de moda y viralizando en redes sociales. El último ejemplo lo protagoniza un joven trabajador del servicio de baño adaptado de la isla de Tabarca, que en un vídeo difundido por el agitador de ultraderecha Vito Quiles aseguró que a la playa no podían acceder “rojos, separatistas ni etarras”.

El Ayuntamiento de Alicante ha abierto un expediente informativo al empleado tras la polémica. La empresa adjudicataria del servicio, Sealand On-Offshore Services, ha comunicado al consistorio que el joven ha pedido disculpas y que sus manifestaciones “no representan a la concesionaria”.

PUEDE INTERESARTE Guardamar del Segura reabre el baño en sus playas tras prohibirlo por la presencia de ejemplares de dragón azul

Debate político en el Patronato de Turismo

El asunto se trató este jueves en la reunión del Patronato de Turismo. El PSOE solicitó la apertura de la investigación, mientras que Compromís pidió conocer los perfiles formativos y la edad de los empleados de los servicios de playa. El gobierno local del PP aceptó la petición socialista y confirmó el inicio de la investigación.

PUEDE INTERESARTE Más de 700 gallos y gallinas invaden Torrevieja: campan a sus anchas por la calle y ya generan un problema seguridad y convivencia

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, consideró el episodio “muy grave” porque se trata de un servicio público “cuyo personal lanza un mensaje de odio y discriminación”. A su juicio, estas declaraciones “vulneran la Constitución y la normativa de igualdad” y “dañan la imagen turística de Alicante y Tabarca”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Desde Compromís, Rafa Mas habló de “descontrol de las contratas” y apuntó directamente al Ayuntamiento por “no apostar por un turismo de calidad”. Mientras, desde EU-Podemos, Manolo Copé reclamó alejarse de la polarización y centrarse en “cómo proteger el patrimonio natural y cultural de Tabarca y garantizar un turismo respetuoso”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Rechazo de las asociaciones

El Cermi CV, que agrupa a representantes de personas con discapacidad, ha mostrado su “más profundo rechazo” al vídeo. Su presidente, Luis Vañó, alertó de que “estas declaraciones pervierten el propósito de un servicio diseñado para garantizar la inclusión” y generan “un entorno hostil para usuarios y familias”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por ello, el comité reclama al Ayuntamiento y a la empresa adjudicataria que adopten medidas disciplinarias, revisen la formación del personal y emitan una disculpa pública que refuerce su compromiso con la igualdad y la no discriminación.

La confusión sobre el empleado

En el vídeo, el joven fue identificado como “responsable de las hamacas”, pero el adjudicatario de ese servicio, Manuel Romero, negó que fuera uno de sus trabajadores. Se trata, en realidad, de un empleado del servicio de atención al baño adaptado, un contrato adjudicado el 1 de julio por 581.407 euros a Sealand On-Offshore Services, que hasta la fecha ha evitado pronunciarse públicamente.