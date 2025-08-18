Redacción Andalucía Agencia EFE 18 AGO 2025 - 11:12h.

El Ayuntamiento de La Línea decreta la prohibición del baño en la playa de Santa Bárbara por el dragón azul

De momento, se han encontrado cinco ejemplares del molusco marino venenoso poco habitual en la zona

CádizUna playa de La Línea de la Concepción (Cádiz) permanece todavía este 18 de agosto cerrada al baño debido a la detección de ejemplares de dragón azul, que ya apareció en un pueblo valenciano.

Además de suponer una nueva amenaza para la biodiversidad del Mediterráneo, este molusco venenoso muy poco habitual en nuestras costas obliga a tomar medidas de prohibición de meterse en el agua.

Así lo decretó este 17 de agosto el Ayuntamiento de La Línea, según han informado a EFE fuentes del consistorio. De momento, se mantiene por la presencia del animal en la zona de Santa Bárbara.

Trabajos de inspección para evaluar el alcance

Se están realizando ya labores de inspección en esa playa para evaluar el alcance de la situación. Han tenido conocimiento de cinco ejemplares encontrados en el mar del este de Gibraltar.

Por ahora, es la única del municipio en la que se han registrado apariciones de una especie potencialmente peligrosa para el ser humano. Ya que acumula en su cuerpo cnidocitos al alimentarse de hidrozoos como las medusas.

De nombre científico glaucus atlanticus, es un nudibranquio pelágico notable por su color azulado brillante y una forma que recuerda a un pequeño dragón, de que se le llame así.

Su cuerpo es de forma alargada, con el vientre marcado por una serie de líneas horizontales azules y gris plateado y una banda central más clara, y el dorso gris. Principalmente, habita espacios de mar abierto.

Desde el consistorio irán adoptando nuevas decisiones respecto a esta circunstancia, según vayan evolucionando los trabajos de análisis y estudio de la presencia de ejemplares.

También recientemente fue avistado uno en una playa Mijas (Málaga), tal y como expuso un usuario en redes sociales, que había cogido un dragón azul con un caldero.