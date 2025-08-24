Edén pasó de la autoescuela al fenómeno viral con 7 millones de seguidores en redes sociales

Su vídeo sobre los cinco errores más comunes al usar el embrague superó las 800.000 visualizaciones y disparó su popularidad

AlicanteLo que comenzó como un refuerzo para sus alumnos durante la pandemia se ha convertido en un fenómeno internacional. Edén Díez Ruiz, profesor de autoescuela en Elche, acumula ya 7 millones de seguidores en redes sociales que lo consideran su profesor virtual. Con un estilo directo y práctico, ha logrado transformar el aprendizaje de la conducción en un contenido de éxito en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y Facebook.

Un proyecto que nació en pandemia

En marzo de 2020, con el confinamiento, Edén abrió su canal “Aprobado a la primera” en YouTube. Su intención era sencilla: ofrecer un plus a sus alumnos con vídeos explicativos. Sin embargo, el arranque no fue fácil. Durante el primer año apenas superaba los mil suscriptores, y muchos en su entorno dudaban de su apuesta. “Tenía muy claro que quería ser el número uno a nivel nacional”, recuerda.

La confianza en su proyecto se consolidó con un vídeo sobre los cinco errores más comunes al usar el embrague, que superó las 800.000 visualizaciones y disparó su popularidad.

Clases exclusivas y una tasa del 100 % de aprobados

A pesar del éxito digital, Edén mantiene su autoescuela en Elche, aunque con un modelo exclusivo: solo acepta un alumno al mes. Su prioridad es la calidad y un aprendizaje individualizado, lo que le ha permitido lograr una tasa de éxito del 100 % de aprobados, muy por encima del promedio de la ciudad. “Es como un restaurante con pocas mesas: exclusivo, pero muy demandado”, explica.

Más allá de Elche: un escaparate global

Aunque sus vídeos abordan cuestiones técnicas como el uso del embrague o la colocación de las manos en el volante, su método ha cruzado fronteras. Su mayor comunidad fuera de España está en Chile, donde la normativa vial es similar a la española. “El mercado está en el mundo”, asegura, convencido de que la formación online ya no es el futuro, sino el presente.

Con varias cámaras enfocando pedales, volante y carretera, Edén Díez ha convertido una autoescuela de barrio en un escaparate infinito que inspira a millones de futuros conductores.