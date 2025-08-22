La magistrada de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, está al frente de la investigación de la riada que dejó 228 muertos

Pradas, defendida por el exmagistrado Eduardo de Urbano, acusa a Ruiz Tobarra de “falta de imparcialidad”

Compartir







ValenciaDesde hace unos meses, la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra dirige la investigación judicial sobre la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre, una catástrofe que provocó múltiples destrozos y se cobró la vida de 228 personas. Su labor al frente de la causa ha generado ya controversia: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa tras una queja presentada contra ella.

La queja fue presentada en julio por Salomé Pradas, exconsellera de Justicia y Emergencias en el Gobierno de Carlos Mazón, destituida semanas después de la tragedia e imputada en la propia causa por homicidios y lesiones imprudentes. Estos delitos están penados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

Pradas, defendida por el exmagistrado Eduardo de Urbano, acusa a Ruiz Tobarra de “falta de imparcialidad” y de instruir el caso “sin base probatoria suficiente”. Además, reclama que la jueza sea apartada de la investigación.

Acusaciones de irregularidades

En su escrito, la exconsellera señala la supuesta intromisión de un magistrado ajeno al procedimiento, señalando a la pareja de Ruiz Tobarra a partir de informaciones no confirmadas en medios digitales. Asimismo, denuncia no haber recibido la transcripción íntegra de su declaración como imputada el pasado abril y sostiene que la instructora ha “condenado a priori a los investigados”.

Junto a ella también está imputado el exsecretario autonómico de Emergencias, igualmente destituido tras la catástrofe, que está considerado uno de los mayores desastres naturales de la Comunitat Valenciana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Procedimiento en fase preliminar

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces subrayan que la apertura de diligencias es un trámite habitual: “Se trata simplemente de comprobar si existe materia disciplinaria o si procede archivar por no haber infracción”. El procedimiento es similar al iniciado contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.