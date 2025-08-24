Valencia, La Albufera, Moraira o Calpe son algunos de los impresionantes destinos de la costa valenciana que no te puedes perder este verano

Consejos para preparar tu ruta y ahorrar tiempo sin renunciar a llevar tu coche

ValenciaLa Comunitat Valenciana se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares de la península, atrayendo cada año a millones de viajeros de todo el mundo. Su encanto radica en la combinación de playas espectaculares, un valioso patrimonio cultural y una gastronomía única, que hacen de la región un lugar perfecto para disfrutar durante el verano.

El pasado año, la Comunitat alcanzó un récord histórico al recibir más de 29,7 millones de turistas, especialmente nacionales. Las previsiones para esta temporada apuntan a que la cifra se superará de nuevo, consolidando a la región como uno de los enclaves más demandados tanto por viajeros españoles como internacionales.

Una ruta imprescindible por Valencia y Alicante

Quienes planifiquen un viaje en coche pueden aprovechar una ruta que recorre algunos de los lugares más emblemáticos. El punto de partida es Valencia capital, ciudad a la vanguardia del diseño que combina modernidad con tradición. Entre sus imprescindibles se encuentran la Catedral y el Miguelete, la Lonja de la Seda, el Mercado Central, la iglesia de San Nicolás y la futurista Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Tras la visita urbana, el itinerario propone un respiro en La Albufera, reserva natural rodeada de arrozales y hábitat de más de 300 especies de fauna. Después, la ruta continúa hacia el sur, pasando por las playas de Gandía, el castillo y barrio de pescadores de Dénia, y las calas de Jávea y Moraira, auténticos tesoros mediterráneos. El recorrido culmina en Calpe, bajo la imponente silueta del Peñón de Ifach.

Consejos prácticos para viajeros

Los expertos recomiendan algunas pautas para sacar el máximo partido al viaje:

Puesta a punto del vehículo antes de salir para evitar contratiempos.

antes de salir para evitar contratiempos. Conducción eficiente , evitando acelerones y frenazos bruscos, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible.

, evitando acelerones y frenazos bruscos, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible. Planificar el estacionamiento con antelación, reservando plaza en parkings o utilizando aplicaciones móviles como EasyPark, que permiten pagar y extender el tiempo desde el teléfono.

con antelación, reservando plaza en parkings o utilizando aplicaciones móviles como EasyPark, que permiten pagar y extender el tiempo desde el teléfono. Evitar horas de calor extremo para gestiones innecesarias en la calle.

Mucho más por descubrir

“La riqueza natural y cultural de la Comunitat Valenciana es amplísima; esta ruta es solo una pequeña muestra de lo que se puede vivir en nuestra tierra”, destacan desde el sector turístico. En definitiva, el destino invita no solo a disfrutar de la estancia, sino también del trayecto, convirtiendo cada viaje en una experiencia completa.