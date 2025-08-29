En concreto, la planta fabricará chips fotónicos, esenciales para la conducción autónoma de vehículos y para las telecomunicaciones de alta velocidad.

La instalación, con una inversión de más de 10 millones de euros, será clave para reducir la dependencia europea en la fabricación de semiconductores.

L'ElianaValencia se posiciona en la cima del progreso digital, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha dado un paso decisivo en la apuesta tecnológica de la Comunitat Valenciana al licitar las obras para construir en l’Eliana una planta piloto de semiconductores. Este proyecto forma parte de una estrategia de la Unión Europea para reducir la dependencia de países terceros en la producción de microchips, un sector considerado estratégico para la economía del futuro.

En concreto, la planta fabricará chips fotónicos, esenciales para la conducción autónoma de vehículos y para las telecomunicaciones de alta velocidad, dos de los sectores con mayor proyección internacional.

Una inversión de 10,3 millones

Las nuevas instalaciones se ubicarán en dos parcelas de más de 5.000 metros cuadrados en un área industrial junto a la CV-375, carretera que une l’Eliana con la Pobla de Vallbona. Tras aprobar la compra de los terrenos, la UPV ha sacado a licitación la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, con un presupuesto de 10,3 millones de euros.

El complejo incluirá una nave industrial para procesos de fabricación, oficinas, laboratorios, áreas técnicas y una ‘sala limpia’, indispensable para la producción de este tipo de componentes. A medio y largo plazo, se espera que la planta emplee a un centenar de profesionales altamente cualificados.

València, nodo tecnológico en microchips

Con este proyecto, la UPV pretende consolidar en València un ecosistema tecnológico vinculado a la producción de semiconductores. La ciudad se ha convertido ya en un referente nacional: la mitad de los ingenieros de microchips de España trabajan en el área metropolitana de València.

Salva Torrent, el Alcalde de L’Eliana ha querido agradecer a la UPV por su confianza en la localidad: “Es un orgullo ser la sede de un proyecto europeo de esta envergadura, que refuerza nuestro compromiso con un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la sostenibilidad. Además, atraerá inversión, talento y nuevas oportunidades para nuestra juventud y para todo el tejido empresarial local.”