Hallan el cadáver de una mujer de 56 años, en estado de descomposición, en su casa en La Eliana, Valencia

ValenciaAgentes de la Guardia Civil se encuentran investigando las causas de la muerte de una mujer de 56 años que vivía sola en un domicilio del municipio valenciano de La Eliana, según informa el diario Las Provincias.

Dos familiares de la víctima advirtieron al servicio de Emergencias 112 tras encontrar el cadáver sobre las 20:00 horas de este viernes cuando acudieron a la vivienda para visitar a esta persona. La mujer tenía un amplio historial de asistencias sanitarias en su casa, apunta el citado medio.

A continuación, el cuerpo, que se encontraba en estado de descomposición, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de la capital del Turia para que los forenses practiquen la autopsia.

Después de recibir el aviso del hallazgo de un cadáver en un domicilio de La Eliana, una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil acudieron al lugar. También se desplazó un médico del centro de salud.