La Guardia Civil ha registrado una vivienda de Mazarrón en la investigación por la desaparición de José Patricio y Edwin Guillermo

El rastro de estos dos hombres se perdió en abril al finalizar su jornada laboral en una empresa de construcción de reformas y piscinas

Mazarrón, MurciaLa Guardia Civil de la Región de Murcia ha realizado este viernes una actuación en una vivienda de Mazarrón que podría estar relacionada con la desaparición de dos personas el pasado mes de abril, según ha informado la Benemérita a la agencia Europa Press.

Los desaparecidos son José Patricio Chango Heredia y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, dos hombres de nacionalidad ecuatoriana cuyo rastro se perdió el pasado 16 de abril en la localidad murciana de Mazarrón.

La desaparición de José Patricio y Edwin Guillermo

Según apuntan las denuncias de las desapariciones de estos dos hombres, el rastro de José Patricio y Edwin Guillermo se perdió al finalizar su jornada laboral en una empresa de construcción de reformas y piscinas que trabaja en la costa de Mazarrón el pasado 16 de abril de 2025.

José Patricio Chango Heredia es un hombre de 43 años que mide 1,80 metros y es de complexión normal. Por su parte, Edwin Guillermo es un hombre de 32 años que mide 1,50metros, tiene el pelo negro y los ojos del mismo color.

Las hipótesis de las desapariciones

En junio de 2025, el diario 'El Español' descubría gracias a fuentes policiales que investigaban estas dos desapariciones que se barajaban varias hipótesis. La primera era la vinculación de estos dos desaparecidos con Las Maras, bandas criminales latinas de origen hondureño y salvadoreño.

Según confirmaba la propia exmujer de Edwin Guillermo, el desaparecido protagonizó un incidente con un miembro de estas bandas seis meses antes de desaparecer. Todo comenzó por el supuesto robo de un móvil en un restaurante de Murcia. Al parecer, el desaparecido y padre de sus dos hijos gemelos se peleó con unos hombres "de Honduras o de Guatemala" que le habían robado su teléfono, según indicaba la exmujer de Edwin Guillermo a 'El Español'.

"El padre de mis hijos, me contó que tenía miedo y durante un mes no volvió por Totana”, confiesa la madre de los hijos de Edwin Guillermo que, también, aclaraba al medio de comunicación que el desaparecido nunca había tenido contacto ni relación con estas bandas latinas.

Otro hilo del que han tirado los investigadores son las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de una gasolinera de Fuente Álamo. En ellas se ve el Citroën C5 de José Patricio ocupado por varias personas, ninguna de ellas identificadas como los dos desaparecidos. Por eso, los investigadores tratan de averiguar qué hacían esas seis personas dentro del coche de José Patricio y cómo consiguieron el vehículo.

En junio, la exmujer y madre de los hijos de Edwin Guillermo pedía que se investigase estas dos desapariciones. "Algo les hicieron. Tanto Guillermo como José Patricio habían cobrado y llevaban encima dinero en metálico", declaraba la mujer al medio de comunicación anteriormente citado.

La investigación y el registro de la vivienda

Ahora, la Guardia Civil ha inspeccionado una vivienda de Mazarrón que podría estar relacionada con la desaparición de estos dos hombres. Un nuevo paso en la investigación de estas dos extrañas desapariciones que el Instituto Armado lleva abierta desde que el pasado mes de abril.

Una vez los agentes tuvieron conocimiento de la desaparición se abrió una investigación que aún continúa abierta para esclarecer los hechos.

Durante el pasado mes de mayo se desplegó un dispositivo por tierra y aire, con el helicóptero de la Benemérita y canes adiestrados en la búsqueda de personas, para tratar de localizar a estas dos personas, pero sin éxito.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre José Patricio Chango Heredia o sobre Edwin Guillermo Cambal Chicaiza puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957 y, también, puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

Además, también puedes informar a la Policía Nacional o la Guardia Civil a través de los canales habilitados.