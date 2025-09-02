Las aves se han ganado un merecido prestigio tras obtener numerosos premios en competiciones nacionales y autonómicas de colombicultura

Nacen 43 tortugas marinas en la playa de La Punta en El Saler

Compartir







La Guardia Civil investiga el robo de Sordo, Gran Capitán y Joker, tres palomos que han obtenido numerosos premios en las competiciones deportivas de colombicultura a nivel autonómico y nacional.

La sustracción de las aves se produjo el pasado domingo en un palomar de la localidad murciana de Fortuna. "Me llamó una vecina diciendo que había un hombre por la parcela, yo llamé a otro vecino para que lo comprobara y me dijo que estaba todo tranquilo", explica José Francisco Fernández, uno de los dueños de los palomos.

PUEDE INTERESARTE Patrullas policiales buscan con drones cinco vacas fugadas en las fiestas de Alcalá de Xivert

Fue al día siguiente, este lunes, cuando descubrieron que efectivamente los palomos no se encontraban en las jaulas. "Mi hijo, mi hermano y yo fuimos a darles de comer y un tratamiento que necesitan y al entrar en la habitación donde están los palomos me di cuenta de que faltaban los tres", cuenta el propietario.

En el palomar había 40 ejemplares y solo se llevaron a Sordo, Gran Capitán y Joker, los más valiosos. "Venían a por ellos. Aquí hay cuarenta palomos, todos de gran nivel, pero los mejores son esos", asegura.

PUEDE INTERESARTE Las orcas reaparecen en las Rías Baixas y destrozan un velero: ya son 15 embarcaciones dañadas este último mes

Valorados en 170.000 euros

El robo ha sido denunciado en dependencias de la Guardia Civil donde los propietarios han realizado una valoración estimada de los animales de 170.000 euros. "No tienen precio para nosotros. Somos seis socios y nos ha costado mucho sacrificio conseguir el equipo que tenemos. Nos han dado muchos premios", asegura José Francisco, que explica que "es un palo muy duro, llevo una semana sin dormir".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según el propietario, la Guardia Civil ya tiene sospechas sobre los posibles autores de la sustracción, aun así ofrecen una recompensa para aquellos que puedan facilitar información que permita localizar el paradero de las aves. "El robo ha provocado un gran impacto entre los aficionados a la colombicultura", afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sus propietarios también han realizado una llamamiento público para que los ladrones devuelvan los palomos. "No queremos saber quiénes son los responsables, solo que los devuelvan. Me han quitado toda la ilusión", lamenta José Francisco.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Mientras tanto, han recuperado algunas plumas de las aves para obtener su ADN y que pueden ser identificados cuando den con ellos. Además, su propietario afirma que los animales están identificados con una anilla que llevan en las patas con un código numérico que impide que puedan ser utilizados en competiciones nacionales o autonómicas.