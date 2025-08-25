Los pilotos encapuchados se acercaron a la costa y descargaron a las 40 personas a toda velocidad para huir sin dejar rastro

Continúa la búsqueda de los 12 migrantes desaparecidos tras saltar al agua este viernes cerca de Cabrera

Los bañistas de una playa nudista en la costa de Almería han sido testigos de la llegada de una patera cargada de personas. Ha ocurrido este domingo, sobre las 12:30 horas, cuando la embarcación llegó a El Playazo de Vera interrumpió el 'relax' de los vacacionistas que no dudaron en ayudar a los inmigrantes. "Prácticamente los tiraron", como bultos y escaparon a bordo de la patera a toda velocidad.

La patera, de grandes dimensiones desembarcó junto al espigón a la izquierda del hotel nudista con al menos unas 40 personas, según han relatado los propios testigos. Los pilotos dejaron a los inmigrantes a una decena de metros de la orilla y escaparon a toda velocidad.

"Prácticamente los tiraron", como si fueran paquetes, ha contado una bañista que presenció toda la escena desde la arena. Y después "escaparon a la carrera en el mar" y se perdieron de vista. "Se fueron volando".

Cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil, los bañistas le habían dado agua y alimentos a las personas recién llegadas, y uno de los testigos ha comentado de que uno pudo comunicarse con su familia y "eso me dejó un poco chafado".

Al parecer este se ha convertido en el 'modus operandi' de las organizaciones que trafican con seres humanos y cobran miles de euros por un viaje a Europa, que muchas veces termina en el fondo del mar, como ha ocurrido en tantas ocasiones.

Hace apenas unos días, el pasado 19 de agosto, se produjo otro desembarco masivo en Cala Mochuela, Villaricos, delante de los bañistas que vieron desembarcar a unas 80 personas en tres pateras.