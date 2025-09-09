Agencia EFE 09 SEP 2025 - 12:51h.

El presidente valenciano ya pidió una reunión urgente al jefe del Ejecutivo en una misiva previa

Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana, en alerta por lluvias torrenciales

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde además de reiterar la necesidad de una reunión bilateral para abordar la reconstrucción posdana, le advierte de que la llegada de nuevas lluvias torrenciales puede dejar daños incluso peores que los del 29 de octubre pasado.

En una carta fechada el pasado 5 de agosto y a la que ha tenido acceso EFE, Carlos Mazón señala que en un horizonte de al menos de un año, "las condiciones de protección y minimización de daños ante precipitaciones torrenciales no existen".

Por ello, continúa la misiva, es de esperar que, de producirse otra DANA, los daños materiales sean "del mismo orden, si no mayor, toda vez que la reconstrucción de los elementos afectados no está finalizada y no lo estará" antes de la época en que esas lluvias son más frecuentes, como septiembre y octubre.

La Generalitat espera la respuesta del presidente del Gobierno

Fuentes de la Generalitat han señalado que, hasta el momento, no se ha producido respuesta alguna a esa misiva, como tampoco la hubo a la carta que también Mazón le envió a Sánchez a principios de abril en la que le planteaba "la urgente necesidad" de mantener una reunión para tratar la recuperación tras la dana que dejó 228 víctimas mortales y miles de damnificados en la provincia de Valencia.