El reventón húmedo que este lunes por la tarde ha afectado sobre todo a la comarca alicantina de la Vega Baja

El miedo quedó grabado en la piel de los valencianos tras la DANA. La evidencia es que el anuncio de un reventón húmedo en Alicante ha hecho saltar todas las alarmas entre la población. En Paiporta, la alerta amarilla ha hecho mirar el cielo como nunca hoy y también en las alcantarillas, rezando para que el saneamiento de las mismas sea suficiente para aguantar una vez más mientras el Mediterráneo hierve.

El reventón húmedo que este lunes por la tarde ha afectado sobre todo a la comarca alicantina de la Vega Baja ha derribado árboles, torres eléctricas, techos y muros de municipios como Callosa de Segura, Cox y Redován, en un episodio que "pasó en diez minutos". En estos dos últimos municipios, hubo rachas de viento de 122 y 109 kilómetros por hora (km/h), según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, ha explicado que este martes "prácticamente ya se ha restablecido la luz en todo el pueblo" y están casi todos los caminos rurales ya abiertos, a excepción de alguno donde hay algún pino caído.

Diez minutos de angustia

La primera autoridad municipal ha explicado que el reventón "fue rápido" y "pasó en diez minutos". Además de esos destrozos, provocó que cayeran al suelo "muchos" árboles, algunos "arrancados de raíz", y parte del pueblo se quedó sin luz, si bien casi todo el suministro ya se ha podido restablecer.

Por su parte, el primer edil de Cox, Antonio Bernabéu, ha relatado que el episodio afectó a la localidad "entre las 17.00 y las 17.30 horas" de este lunes, cuando algunas tejas "salieron volando" de viviendas ubicadas en la ladera del castillo y algunos techos quedaron "completamente destrozados". "Fue algo catastrófico", ha lamentado.

El alcalde ha indicado que muchas calles ya han recuperado la normalidad, aunque se sigue mirando al cielo por si el temporal puede causar nuevos inconvenientes, ya que algunos inmuebles "pueden tener daños mayores e incluso alguno irreversible".

Techos levantados en minutos

De otro lado, la alcaldesa de Callosa de Segura, Amparo Serrano, ha afirmado que el reventón húmedo levantó el techo del centro deportivo de la localidad y que el campo de fútbol municipal fue "devastado" porque tiró el muro de la entrada principal y una torre de luz que cayó sobre otra pared que también fue derribada.

La primera edil de este municipio ha explicado que la prioridad ha sido limpiar las calles para que no haya vías cortadas por la caída de árboles. "Todos los accesos a la localidad están libres", ha indicado. Asimismo, ha destacado que los alrededores del centro de salud de Callosa de Segura también sufrieron "bastantes daños" con mucho arbolado tumbado, que ya se ha despejado por si hay personas que necesitan acudir allí para pedir asistencia sanitaria y para que puedan pasar ambulancias y vehículos.

Serrano ha detallado que "la luz se fue un ratito, pero durante muy poco tiempo", y que los suministros básicos, como agua o electricidad, por el momento están garantizados. Igualmente, ha aseverado que los centros educativos están en "buenas condiciones" salvo problemas puntuales de inundaciones en patios, "ya solventados".

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, se ha trasladado este martes por la mañana a Callosa de Segura, donde ha participado, junto a su alcaldesa, en la reunión de coordinación urgente convocada para el seguimiento del temporal. Posteriormente, ha acudido a Cox y a Redován, donde ha mantenido sendos encuentros con sus primeros ediles.

La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha trasladado a los alcaldes la "preocupación" del Gobierno de España por lo ocurrido y ha mostrado su "predisposición" para colaborar en los puntos más afectados por el temporal.

Asimismo, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha desplazado hasta la Vega Baja en las últimas horas para comprobar los daños causados por el temporal. Este martes también ha acudido a Elche para supervisar junto al alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, trabajos de limpieza en el barranco de San Antón.

El jefe del Consell también ha mantenido a las 13.00 horas una reunión telemática con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, donde se ha analizado la situación provocada por el temporal de lluvia y viento.

Alerta naranja en Alicante

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante mantiene hasta la medianoche de este martes la situación de alerta naranja ante el riesgo de fuertes lluvias, que conlleva el cierre del Castillo de Santa Bárbara y los parques y jardines, la prohibición del baño en las playas y la suspensión de las actividades deportivas al aire libre, al igual que ha ocurrido con las clases en los centros educativos.

Hasta las 22.00 horas del martes existe en la provincia "riesgo importante" de fuertes tormentas que pueden ir acompañadas de gran aparato eléctrico, vientos de hasta 100 km/h, granizo y precipitación de 40 litros por metro cuadrado (l/m2), según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias recogidas por el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que "es necesario mantener vigentes todas estas medidas preventivas por razones de seguridad y prudencia porque el riesgo de tormentas continúa vigente hasta esta noche".

El primer edil ha hecho hincapié en que hay que "extremar las precauciones ante la posibilidad de que se produzcan episodios muy localizados y focalizados de fuertes vientos, lluvia y granizo de alta intensidad en cortos períodos de tiempo, conocidos como reventones húmedos, que este lunes se registraron en varios municipios de la Vega Baja".