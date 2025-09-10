Hoy, por primera vez, hemos sabido en qué lugar y a qué hora se dio el primer aviso oficial sobre el barranco de El Poyo

Un jefe de Bomberos declara que Emergencias fue alertada a las 17:30 horas del 29O de que el barranco del Poyo ya estaba al límite

Novedades en la investigación de la DANA. Hoy, por primera vez, hemos sabido en qué lugar y a qué hora se dio el primer aviso oficial sobre el barranco de El Poyo, que provocó la tragedia. Los equipos de Informativos Telecinco grabaron en ese lugar. A las 16.14 de la tarde ya se empezaba a inundar la A3.

Ocho minutos después, ya no se podía circular.

Y dos minutos más tarde, ya había gente atrapada y gente gritando si necesitaban ayuda.

El lugar es Ribarroja. Desde ahí, una hora después de estas imágenes se dio el aviso de que el barranco estaba al límite. Eran las cinco y media de la tarde.

Lo ha revelado hoy el bombero jefe del dispositivo de guardia que ha declarado en el juzgado, según informa Andrea Sanchís. Porque han sido dos las novedades importantes que ha revelado hoy el bombero jefe del dispositivo de guardia que ha declarado en el juzgado.

La primera de ellas que a las 17,30 de la tarde un particular alertó de que el del Poyo a su paso por Ribarroja del Turia (Valencia) estaba al límite y que una calle del municipio ya se había inundado. De su testimonio se desprende que Emergencias ya contaba con información de lo que estaba sucediendo, media hora después de que se convocara el Cecopi. Se distribuyó la información como lo que se conoce como el CORCON, la caja negra de emergencia.

Respecto a la retirada de los bomberos, el oficial de guardia ha relatado que realizaron las mediciones y constataron un descenso del caudal y en torno a las 14:40 de la tarde el sargento de coordinación emitió la orden de que se retirasen, eso sí, porque Emergencias no emitió una orden de seguimiento. "Si desde el Centro de Emergencias se hubiese dado una instrucción más detallada, con permanencia y con lecturas cada cierto tiempo, se hubiese hecho así", ha aseverado.

El testimonio contrasta con la versión que siempre ha mantenido el Gobierno valenciano. Varios miembros de ese ejecutivo, incluido el presidente, Carlos Mazón, han insistido en que nadie les avisó de la situación en la que se encontraba el barranco del Poyo. Y es que a las 17:30 con ese dato se podrían haber tomado unas medidas de alerta muy claras, según señala la acusación popular, que destaca que "el responsable de la emergencia y de la coordinación es el Centro de Coordinación de Emergencias". Mazón siempre ha dicho que no le avisaron. Pero al menos a las 17:30 sabían del peligro en el barranco.