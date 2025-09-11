El valiente novio pidió la mano a su pareja delante de todo el pasaje y tras el "sí quiero" le entregó el anillo, una escena que se ha viralizado en Tik Tok

Tik Tok ha viralizado el vídeo de una pedida de mano protagonizada por una pareja británica en un vuelo con destino Alicante.

La escena inmortalizada por los pasajeros del avión y compartida en la red social por la usuaria Nicki Gunner, muestra el momento en el que un hombre se arrodilla frente a su pareja y le pide matrimonio. Entre los aplausos del resto del pasaje, el valiente novio consigue el "sí quiero" de la mujer y le hace entrega del anillo, que coloca en su dedo.

El vídeo que lleva ya más de un millón de visualizaciones, cuenta con miles de likes y numerosos comentarios en los que se destaca el lugar elegido por el hombre para la pedida de mano, junto al baño del avión. De hecho, la usuaria que ha lo ha compartido, acompaña las imágenes con el texto: "Nada supera una pedida de mano a la salida del baño de un vuelo a Benidorm".

Precisamente, la ciudad de los rascacielos parece ser el lugar elegido por la pareja y de muchos de los viajeros para disfrutar unos días del sol y la playa. Sin duda un buen destino para esta pareja y futuros esposos, que fueron felicitados por la tripulación del vuelo y el resto del pasaje.