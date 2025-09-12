Mazón ha adelantado que anunciará la composición de su nuevo gobierno tras la salida del teniente general retirado el 4 de noviembre

La jueza de la DANA invita de nuevo a Carlos Mazón a declarar como investigado y cita como testigo a la vicepresidenta de la Generalitat

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, volverá a remodelar su Consell tras la salida del actual vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la DANA, Francisco José Gan Pampols. Así lo ha anunciado el líder popular de Valencia que ha puesto fecha a este nuevo cambio para el 4 de noviembre.

Mazón ha hecho este anuncio en una comparecencia ante los medios en Elche (Alicante) y ha adelantado también que el teniente general retirado asistirá el 4 de noviembre a su último pleno del Gobierno valenciano, tras lo cual el president anunciará al día siguiente la composición de su nuevo Ejecutivo autonómico.

El president de la Generalitat ha recordado que el fichaje de Gan Pampols tenía fecha de entrada (en noviembre, cuando hizo su primera remodelación tras la dana del 29 de octubre) y de salida, prevista para el tramo final de este año y cuando su cometido estuviera encarrilado para la recuperación económica y social de Valencia tras la tragedia que dejó 228 víctimas mortales y miles de damnificados.