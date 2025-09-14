Un pueblo de Castellón abrirá una gasolinera con combustible barato para sus vecinos

Carlos Plá Valencia, 14 SEP 2025 - 00:00h.

Agricultores, empresarios y vecinos buscan formar una cooperativa para conseguir combustible a precios por debajo del mercado

Campus rural, la iniciativa para que los jóvenes ayuden a reactivar la vida en los pueblos de la España vaciada

Compartir







Los vecinos de El Toro, un pequeño pueblo del interior de Castellón, con tan solo 286 habitantes, se han propuesto abrir una gasolinera en el municipio para combatir la escalada de precios del combustible.

La propuesta ha surgido de los agricultores de trufa del municipio y de empresas de la zona, hartos de los gastos inasumibles que tienen que afrontar en combustible. "Muchos tienen que pagar más de 3.000 euros cada mes y les interesa contar con una estación de servicio con precios competitivos", explica José Arenes, alcalde de El Toro, que recuerda que "en el pueblo no tenemos ninguna gasolinera y tenemos que desplazarnos a otro municipio a repostar".

Precisamente, el ayuntamiento ha recogida la propuesta y va a trabajar para hacer realidad este proyecto. De hecho, el pasado miércoles organizaron una reunión de los interesados para comenzar los trámites. "Nosotros somos el hilo conductor para avanzar con los trámites. En un primer momento eran 15 interesados y menos de dos días después ya son más de 60. Nos llegan solicitudes incluso desde a través de las redes sociales del ayuntamiento", señala el alcalde.

Crear una cooperativa

Para llevar adelante esta iniciativa estudian formar una cooperativa y superar los 100 miembros. "La propuesta está abierta a todos los vecinos del pueblo y de localidades cercanas que también han mostrado interés", afirma Arenes.

De esta forma, esperan conseguir combustible a un precio por debajo del mercado. "Tenemos que averiguar cuánto combustible tenemos que consumir para bajar los precios, aunque los hay interesados que les bastaría con tener una estación de servicio en el pueblo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para hacer viable el proyecto, el consistorio cederá el terreno para la gasolinera en los terrenos de un polígono industrial que lleva parado desde 1.999. "Esperamos que con esta iniciativa se puedan atraer también empresas al polígono y revitalizarlo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con el suelo gratuita, poner en marcha la estación de servicio tendria un coste de entre 200.000 y 300.000 euros. "Si llegamos a 100 cooperativistas sería una cantidad asumible y que los miembros estarían dispuestos a asumir".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Desde el ayuntamiento esperan que la gasolinera, además de ahorrar dinero a sus vecinos, sirva como un servicio más para dinamizar el municipio. "Son estas iniciativas las que mejoran la vida de la gente y permiten combatir la despoblación de los pequeños municipios de interior", asegura Arenes.