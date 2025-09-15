Carlos Plá 15 SEP 2025 - 14:00h.

La petición de la Generalitat Valenciana al Ministerio para la Transición Ecológica de la suspensión cautelar de los derribos, los ha paralizado por el momento

Torrent inicia el derribo urgente de 45 inmuebles dañados por la DANA: costará casi 500.000€

Compartir







AlicanteEste 15 de septiembre era la fecha fijada para derribar las casas de Playa Babilonia en Guardamar del Segura (Alicante). Desde primera hora los vecinos se han concentrado junto a sus viviendas mientras veían llegar los camiones de la empresa designada para los derribos.

Precisamente, ha sido uno de los operarios de la empresa el que ha comunicado al representante legal de los vecinos que los derribos se habían paralizado, para su alivio. "Nos hemos despertado con el nerviosismo normal, pero finalmente se ha impuesto el sentido común y la legislación vigente. El acuerdo de suspensión de la Generalitat Valenciana vale y por lo tanto contentos", expica Manuel López, abogado y secretario de la Asociación de Vecinos.

A principios del mes de septiembre, la Generalitat Valenciana pidió al Ministerio para la Transición Ecológica la suspensión cautelar del derribo en virtud de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell. "Mientras que los expedientes presentados por la Generalitat estén en marcha ni o puedo pedir que derriben mi casa. Cuando se resuelvan los expedientes veremos lo que tiene que ocurrir", afirma el abogado.

De momento, no han recibido ninguna comunicación oficial ni por parte del MITECO ni del ayuntamiento de Guardamar. "No es lo deseable. Hay cierta falta de transparencia y comunicación sobre todo de diálogo. El ministerior cuenta con una carta en la que se les solicita una reunión urgente por este asunto", asegura.

Núcleo etnológico

La nueva Ley 3/2025 de la protección y ordenación de la costa valenciana contempla la figura de núcleo etnológico, que también está recogida en Ley de Costas, y a la que se quieren acoger los vecinos de Babilonia. "Somos optimistas porque se estaba apretando mucho con lo que iba a ocurrir hoy y no ha ocurrido. El sentido común se tiene que imponer", señala Manuel López, que explica que "Se debe revisar el asunto tras la aparición de unos estudios técnicos que no se trajeron al pleito y que versan sobre las casas de Babilonia. Confío en los tribunales".